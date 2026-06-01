$!Detienen en Paraguay a ganador de concurso de MrBeast por narcotráfico; aseguran 261 kilos de marihuana

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que Brown fue detenido la noche del sábado en un hotel de Asunción, convirtiéndose en la cuarta persona arrestada tras la incautación de una aeronave privada que transportaba 261.6 kilogramos de marihuana .

Las autoridades de Paraguay informaron la detención del ciudadano estadounidense Jabari Stephen Brown, quien alcanzó notoriedad internacional tras participar y ganar una competencia organizada por el popular creador de contenido MrBeast. Su arresto se produjo en el marco de una investigación relacionada con el aseguramiento de un cargamento de marihuana transportado en un avión privado procedente de Estados Unidos.

LOCALIZAN CARGAMENTO DE MARIHUANA DURANTE OPERATIVO EN AEROOPUERTO DE ASUNCIÓN

De acuerdo con las autoridades paraguayas, la aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, el principal aeropuerto del país, luego de un vuelo procedente de Miami.

Durante una inspección realizada por agentes antidrogas, fue localizado un cargamento de marihuana con alto contenido de THC oculto entre el equipaje transportado en la aeronave.

La Senad detalló que el hallazgo ocurrió cuando varias maletas eran descargadas del avión para ser trasladadas a un vehículo con destino a la capital paraguaya. Tras la detección del cargamento, las autoridades procedieron al aseguramiento de la aeronave y a la detención de los tripulantes involucrados.

DETIENEN TAMBIÉN A TRES ESTADOUNIDENSES QUE VIAJABAN CON JABARI STEPHEN BROWN

Además de Brown, las autoridades arrestaron a otros tres ciudadanos estadounidenses identificados como Marisol Rivas, Anthony Vásquez y David Thomas Wise.

Según reportes difundidos por medios paraguayos, los cuatro fueron imputados por la Fiscalía por presunto tráfico internacional de drogas.

Posteriormente fueron trasladados desde la base de operaciones de la Senad hasta el Ministerio Público, donde rindieron declaración ante los fiscales encargados de la investigación.

VIDEO DE MRBEAST DIO A CONOCER A JABARI STEPHEN BROWN, DETENIDO POR NARCOTRÁFICO

La Senad señaló que Brown obtuvo notoriedad en redes sociales tras ganar una competencia organizada por MrBeast, considerado uno de los creadores de contenido más populares del mundo.

Según la información difundida por las autoridades, el estadounidense obtuvo como premio un avión ejecutivo valuado en millones de dólares durante un reto en el que participaron alrededor de cien pilotos.

El video en el que participó Brown permanece disponible en la plataforma YouTube y acumula actualmente más de 148 millones de reproducciones, cifra alcanzada durante los cinco meses transcurridos desde su publicación.