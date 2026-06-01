Detienen en Paraguay a ganador de concurso de MrBeast por narcotráfico; aseguran 261 kilos de marihuana
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Paraguay detuvo a Jabari Stephen Brown, ganador de un reto de MrBeast, tras el decomiso de 261 kilos de marihuana en un avión privado
Las autoridades de Paraguay informaron la detención del ciudadano estadounidense Jabari Stephen Brown, quien alcanzó notoriedad internacional tras participar y ganar una competencia organizada por el popular creador de contenido MrBeast. Su arresto se produjo en el marco de una investigación relacionada con el aseguramiento de un cargamento de marihuana transportado en un avión privado procedente de Estados Unidos.
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que Brown fue detenido la noche del sábado en un hotel de Asunción, convirtiéndose en la cuarta persona arrestada tras la incautación de una aeronave privada que transportaba 261.6 kilogramos de marihuana.
LOCALIZAN CARGAMENTO DE MARIHUANA DURANTE OPERATIVO EN AEROOPUERTO DE ASUNCIÓN
De acuerdo con las autoridades paraguayas, la aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, el principal aeropuerto del país, luego de un vuelo procedente de Miami.
Durante una inspección realizada por agentes antidrogas, fue localizado un cargamento de marihuana con alto contenido de THC oculto entre el equipaje transportado en la aeronave.
La Senad detalló que el hallazgo ocurrió cuando varias maletas eran descargadas del avión para ser trasladadas a un vehículo con destino a la capital paraguaya. Tras la detección del cargamento, las autoridades procedieron al aseguramiento de la aeronave y a la detención de los tripulantes involucrados.
DETIENEN TAMBIÉN A TRES ESTADOUNIDENSES QUE VIAJABAN CON JABARI STEPHEN BROWN
Además de Brown, las autoridades arrestaron a otros tres ciudadanos estadounidenses identificados como Marisol Rivas, Anthony Vásquez y David Thomas Wise.
Según reportes difundidos por medios paraguayos, los cuatro fueron imputados por la Fiscalía por presunto tráfico internacional de drogas.
Posteriormente fueron trasladados desde la base de operaciones de la Senad hasta el Ministerio Público, donde rindieron declaración ante los fiscales encargados de la investigación.
VIDEO DE MRBEAST DIO A CONOCER A JABARI STEPHEN BROWN, DETENIDO POR NARCOTRÁFICO
La Senad señaló que Brown obtuvo notoriedad en redes sociales tras ganar una competencia organizada por MrBeast, considerado uno de los creadores de contenido más populares del mundo.
Según la información difundida por las autoridades, el estadounidense obtuvo como premio un avión ejecutivo valuado en millones de dólares durante un reto en el que participaron alrededor de cien pilotos.
El video en el que participó Brown permanece disponible en la plataforma YouTube y acumula actualmente más de 148 millones de reproducciones, cifra alcanzada durante los cinco meses transcurridos desde su publicación.
AERONAVE UTILIZADA PARA TRAFICAR DROGAS ERA PROOPIEDAD DE UN HOMBRE ESTINIO
La Senad también informó que el ciudadano estonio Keith Siilats sería presuntamente el propietario y piloto de la aeronave asegurada.
De acuerdo con información de inteligencia citada por las autoridades paraguayas, Siilats abandonó Paraguay durante la mañana del sábado, horas antes de que se realizara el operativo que culminó con la incautación del avión y del cargamento de droga.
Las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para esclarecer la participación de las personas vinculadas con la aeronave y determinar el destino final del cargamento.
MARIHUANA DECOMISADA COONTENIA NIVELES ELEVADOS DE THC
La droga asegurada fue descrita por la Senad como “marihuana premium”, una variedad caracterizada por contener niveles elevados de tetrahidrocannabinol (THC), el principal componente psicoactivo del cannabis.
De acuerdo con las estimaciones de la institución paraguaya, cada kilogramo de esta sustancia podría alcanzar un valor cercano a los 14 mil dólares en el mercado brasileño.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar la procedencia exacta de la droga, las rutas utilizadas para su traslado y la posible existencia de una red de tráfico internacional vinculada al caso.