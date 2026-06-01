Home office por lluvias... ¿en qué estados de México podrá aplicarse?

La iniciativa pretende otorgar a las personas empleadas la posibilidad de solicitar temporalmente que sus actividades se desarrollen desde casa o desde otro lugar seguro durante contingencias meteorológicas. El objetivo es reducir riesgos asociados a los traslados y evitar que fenómenos naturales afecten el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Las intensas lluvias que cada año provocan inundaciones, cierres viales y complicaciones en el transporte público han puesto nuevamente sobre la mesa la necesidad de flexibilizar las condiciones laborales en situaciones de emergencia. Ante este panorama, una propuesta legislativa busca abrir la puerta al home office por lluvias cuando la seguridad o movilidad de los trabajadores se vea comprometida.

Además de la modalidad remota en situaciones extraordinarias, el proyecto incorpora medidas relacionadas con la desconexión digital, un tema que ha ganado relevancia desde la expansión del teletrabajo tras la pandemia. La intención es garantizar que las jornadas laborales tengan límites claros y respeten los tiempos de descanso.

BUSCAN ADAPTAR LA LEY A LOS EFECTOS DE LAS LLUVIAS

La propuesta contempla modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, específicamente a los artículos 57 y 68 Bis, para incorporar mecanismos que permitan actuar frente a contingencias meteorológicas que dificulten el desplazamiento cotidiano de miles de trabajadores.

Durante la discusión del dictamen, se destacó que las lluvias intensas suelen generar encharcamientos, inundaciones, accidentes viales y afectaciones en sistemas de transporte público. Estas condiciones pueden convertir un trayecto habitual en un recorrido peligroso o incluso imposible de realizar.

En ese contexto, el proyecto plantea que las personas trabajadoras tengan la facultad de solicitar temporalmente el desarrollo de sus actividades laborales a distancia mientras persistan las condiciones que representen un riesgo para su traslado. La medida busca brindar mayor protección sin afectar la continuidad de las operaciones laborales cuando estas puedan realizarse de manera remota.

“Las lluvias pueden provocar encharcamientos, cierres viales e interrupciones en el transporte público que dificultan los traslados hacia los centros de trabajo”.

LA REFORMA TODAVÍA NO ENTRA EN VIGOR

Aunque la propuesta ya fue aprobada de manera unánime dentro de su etapa inicial, el proceso legislativo aún no concluye. Para convertirse en una obligación aplicable en todo el país, deberá ser discutida y votada por las instancias federales correspondientes.

Esto significa que, por ahora, ninguna empresa está obligada por ley a implementar el trabajo desde casa por lluvias o fenómenos meteorológicos. La medida sigue siendo una propuesta que deberá superar varias etapas antes de integrarse formalmente al marco legal mexicano.

De aprobarse en el ámbito federal, la disposición podría beneficiar a millones de trabajadores en entidades donde las precipitaciones suelen provocar severas afectaciones urbanas durante la temporada de lluvias.

DESCONEXIÓN DIGITAL PARA TODAS LAS MODALIDADES DE TRABAJO

Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa es la ampliación del derecho a la desconexión digital. Actualmente, esta protección se encuentra asociada principalmente a quienes desempeñan sus funciones bajo esquemas de teletrabajo.

La propuesta busca extender este derecho a todas las personas trabajadoras, independientemente de si laboran de forma presencial, híbrida o remota. De esta manera, se pretende evitar que las obligaciones laborales continúen mediante llamadas, mensajes instantáneos o correos electrónicos una vez concluida la jornada establecida.

El planteamiento responde a una realidad cada vez más común en entornos laborales modernos, donde la conectividad permanente puede difuminar los límites entre el tiempo de trabajo y la vida personal.