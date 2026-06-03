FBI mata a tiros a hombre que retenía rehenes en California

El FBI asesinó a un hombre que mantuvo a 10 personas como rehenes dentro de un edificio de oficinas en California por cerca de 15 horas.

El Departamento de Policía de Bakersfield, Anthony Scott Searles-Harris, de 41 años de edad, fue abatido alrededor de las 4:20 a.m.

Según Sid Patel, de la oficina de campo del FBI en Sacramento, el sospechoso tenía un historial de violencia y era un delincuente sexual registrado.

De acuerdo a los hechos el enfrentamiento en el centro de Bakersfield comenzó alrededor de la 1 p.m. del martes, cuando los agentes respondieron a una llamada por una amenaza de bomba en el edificio del Chase Bank, un edificio de oficinas de cuatro pisos con ventanas de vidrio oscuro.

La policía de Bakersfield indicó que el hombre se atrincheró dentro con varias personas.

El equipo de negociación de crisis del departamento de policía habló con el sospechoso por teléfono y finalmente dos rehenes fueron liberados la noche del martes, indicó la policía.

Un portavoz de JPMorgan Chase indicó que la sucursal bancaria está en la planta baja del edificio.

Los agentes establecieron un perímetro alrededor del área y advirtieron al público que se mantuviera alejado.

Jacob Davidson, un livestreamer conocido como Dad’s Gone Live, estaba a una cuadra del banco en la tienda de tatuajes de su familia cuando empezó a recibir llamadas sobre la amenaza de bomba.

“Entré al estacionamiento subterráneo del banco y vi a los policías entrar por la parte trasera del banco. Esta es la mayor presencia policial que he visto en este pueblo”, señaló.

Bakersfield, una ciudad de unos 380.000 residentes, es la sede del condado de Kern, en gran parte rural, y está a unos 160 kilómetros (100 millas) al noreste de Los Ángeles.