Felicita Zelenski desde el frente a los soldados en el Día de los Defensores de Ucrania

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    Felicita Zelenski desde el frente a los soldados en el Día de los Defensores de Ucrania
    El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visitó a algunas de las tropas que llevan a cabo la contraofensiva ucraniana en el eje del frente de Limán, en el norte de la región de Donetsk. EFE/Cuenta de X de Zelenski

El Día de los Defensores de Ucrania es una de las efemérides patrióticas introducidas por Kiev después de la revolución del Maidán de 2014

KIEV- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, felicitó este jueves en un vídeo grabado desde el frente a todos los soldados que luchan contra las fuerzas invasoras rusas, con motivo de la celebración hoy en el país del Día de los Defensores de Ucrania.

“El frente. Aquí es donde se gana la independencia. Y por donde pasa el camino para la paz, a través de estos laberintos, de estos mismos pasillos”, dice Zelenski en el vídeo, donde se le ve caminando mientras se graba con su teléfono móvil por un puesto de mando subterráneo cerca de la línea de combate.

El presidente ucraniano aparece al final del vídeo acompañado de su ministro de Defensa, Yevgueni Jmara; del jefe del Ejército, Mijailo Drapati, y de varios comandantes de las fuerzas ucranianas.

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“Y cuando decimos, ‘Ucrania resiste’, esta resiliencia comienza justo aquí en el frente, en puestos de mando como este y en cada una de nuestras posiciones, en las que Ucrania está presente sólo porque tiene a sus defensores, nuestros guerreros”, afirma el presidente en otra secuencia del vídeo, insistiendo en la idea de que la defensa de Ucrania es también la defensa de Europa y “del mundo libre”.

Zelenski visitó el miércoles a sus tropas en el frente de Limán, donde una operación que comenzó en mayo y está liderada por el Tercer Cuerpo de Asalto del Ejército ucraniano ha logrado recuperar para Ucrania desde entonces un total de 176 kilómetros cuadrados en esta zona del norte de la región de Donetsk.

El Día de los Defensores de Ucrania es una de las efemérides patrióticas introducidas por Kiev después de la revolución del Maidán de 2014, en la que fue forzado a huir el último presidente prorruso de Ucrania, Víktor Yanukóvich.

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