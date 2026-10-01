Felicita Zelenski desde el frente a los soldados en el Día de los Defensores de Ucrania

KIEV- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, felicitó este jueves en un vídeo grabado desde el frente a todos los soldados que luchan contra las fuerzas invasoras rusas, con motivo de la celebración hoy en el país del Día de los Defensores de Ucrania.

“El frente. Aquí es donde se gana la independencia. Y por donde pasa el camino para la paz, a través de estos laberintos, de estos mismos pasillos”, dice Zelenski en el vídeo, donde se le ve caminando mientras se graba con su teléfono móvil por un puesto de mando subterráneo cerca de la línea de combate.

El presidente ucraniano aparece al final del vídeo acompañado de su ministro de Defensa, Yevgueni Jmara; del jefe del Ejército, Mijailo Drapati, y de varios comandantes de las fuerzas ucranianas.