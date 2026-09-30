Así se vive en las ‘ciudades fortaleza’ de Ucrania que Rusia intenta doblegar

UCRANIA- Cuando las explosiones resuenan en Kramatorsk, Oleksandr Chyvenkov y la unidad de paramédicos policiales que dirige no acuden de inmediato al lugar. En lugar de eso, escuchan. En esta compacta ciudad industrial, donde cada detonación retumba en los altos edificios de concreto, la primera explosión suele ser un señuelo. El equipo monitorea los canales de comunicaciones militares en busca de reportes sobre posibles ataques posteriores antes de apresurarse, con un pesado equipo de protección, a salvar vidas. “En nuestra unidad casi todos se han enfrentado de alguna manera a ataques de doble impacto”, dijo Chyvenkov, utilizando un término común para este tipo de ofensivas.

Chyvenkov ha liderado equipos de rescate durante más de cuatro años en diversos lugares, incluyendo las ruinas de las ciudades cercanas de Pokrovsk, Toretsk y Avdiivka, presenciando su destrucción metódica y su caída ante los rusos. Ahora las fuerzas de Moscú están usando las mismas tácticas en Kramatorsk y Sloviansk, dos ciudades contiguas que forman el núcleo de las defensas de Ucrania en el Donbás, la región más codiciada por Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Cuando el equipo de Chyvenkov va a un complejo de apartamentos destrozado o a un negocio destruido por una explosión, el protocolo se reduce a un triaje básico: tomar los casos críticos “rojos”, estabilizarlos sobre la marcha y salir a toda velocidad hacia el hospital antes del próximo ataque ruso. Repiten el proceso una y otra vez.

“En lo personal, ya no me quedan emociones”, dijo. “Al ser una de las personas en las que confían, no tengo derecho a estar triste ni a dejarme llevar por la desesperación. Hay que mantenerse fuerte y seguir adelante”. A medida que los ataques rusos se intensificaron durante el verano, las autoridades ucranianas expandieron las órdenes de evacuación a cada vez más vecindarios.

En Kramatorsk y Sloviansk, el ritmo de las evacuaciones ha disminuido porque quienes se quedan suelen ser personas mayores o con movilidad limitada, o son trabajadores municipales que mantienen funcionando las líneas eléctricas, las tuberías de gas y los hospitales bajo el fuego. Otros se han acostumbrado a la guerra que se libra a las puertas de sus casas y esperan poder sobrevivir a la ofensiva.

En Kramatorsk y Sloviansk aún viven cerca de 60.000 personas. En términos más amplios, en el 20 por ciento del Donbás que está bajo control ucraniano quedan 93.000 civiles, incluidos más de 4200 niños, según funcionarios locales.

“Lo que me molesta es que algunos padres ignoran los llamados a evacuar, y hay niños pequeños que todavía caminan por la ciudad, viendo todo esto y escuchando los sonidos de las explosiones”, dijo Chyvenkov. “Eso de verdad me deprime”. Las divisiones terrestres rusas siguen a kilómetros de atacar estos reductos urbanos directamente. Para capturarlos muy probablemente se requerirían meses o años de agotador combate de infantería, en el que decenas de miles de soldados casi con certeza morirían o resultarían heridos.