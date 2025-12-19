Ford retira más de 270 mil vehículos eléctricos e híbridos por riesgo de desplazamiento

Internacional
/ 19 diciembre 2025
    Ford retira más de 270 mil vehículos eléctricos e híbridos por riesgo de desplazamiento
    En la imagen se observa el logo de Ford en un concesionario de esa empresa ubicada en Springfield, Pensilvania. FOTO: AP.

La empresa automotriz informó que realizará movimientos de mejora en el software para corregir el problema

Ford está retirando más de 270 mil vehículos eléctricos e híbridos en Estados Unidos debido a un problema con la función de estacionamiento que podría provocar que se desplacen.

El fabricante de automóviles de Detroit afirmó que el retiro incluye ciertos vehículos F-150 Lightning BEV de 2022-2026, Mustang Mach-E de 2024-2026 y Maverick de 2025-2026. El problema radica en el módulo de estacionamiento integrado, que puede no bloquearse en la posición de estacionamiento cuando el conductor cambia a esa posición.

TE PUEDE INTERESAR: Trump se basa en distorsiones para argumentar su campaña contra Venezuela

Ford indicó que implementará una actualización del software del módulo de estacionamiento de forma gratuita.

Los propietarios de vehículos pueden contactar al servicio al cliente de Ford al 1-866-436-7332 para obtener información adicional.

Temas


Autos
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Localizaciones


Estados Unidos

AP

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los regalotes de la 4T

Los regalotes de la 4T
true

Mirador 19/12/2025
Buscan reducir desigualdades históricas mediante el acceso universal a los programas de bienestar.

La 4T multiplica recursos para adultos mayores, presume Bienestar
Final. La ex directiva solicitó el divorcio de manera oficial a mediados de agosto, ante un tribunal de Portsmouth, New Hampshire.

¡Le tocó hablar! Se sincera ex ejecutiva ‘infiel’ por concierto de Coldplay
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) señala que es fundamental identificar los riesgos que deben estar cubiertos al contratar un seguro de auto.

CONDUSEF: Esto debes considerar al comprar un seguro vehicular en 2026
Los precios por acción de Volaris en BMV se alzaron aproximadamente en la misma proporción que en la NYSE (Bolsa de Nueva York).

Acciones al alza de Volaris tras anuncio del nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas
El Poder Judicial de Jalisco confirmó que fue admitida la demanda presentada por Christian Nodal contra Cazzu por temas de custodia, convivencia y pensión alimenticia de su hija, cuya notificación en Argentina se realizará mediante carta rogatoria durante 2026.

Admiten demanda de Christian Nodal contra Cazzu; notificación se realizará en 2026 por vía diplomática
Rafael Márquez comenzará su etapa como técnico del Tri en 2026 con un cuerpo técnico integrado por Vidal Paloma, Andrés Guardado y Alfredo Talavera, de cara al proceso rumbo al Mundial de 2030.

Rafael Márquez arma su cuerpo técnico para el Tri rumbo al 2030: ¿quiénes lo integrarán?