Fotogalería: Así lucen los edificios, estructuras y viviendas colapsadas en Colombia

Fotogalería: Así lucen los edificios, estructuras y viviendas colapsadas en Colombia

+ Seguir en Seguir en Google
Agencias
por Agencias

El sismo de magnitud 7.4 causó el colapso de edificios en Cali, Pereira y Manizales, dejando más de mil 600 edificios afectados y 11 mil viviendas destruidas en el occidente colombiano

Internacional
/
COMPARTIR

El terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el lunes 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, se ha consolidado como el evento sísmico más potente registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI.

$!Más de 150 estructuras de gran tamaño en zonas urbanas quedaron reducidas a escombros.
Más de 150 estructuras de gran tamaño en zonas urbanas quedaron reducidas a escombros. Dario Cardona/AP

El impacto físico se extiende por todo el occidente del país, donde las autoridades reportan afectaciones en más de mil 600 edificios, de los cuales entre 61 y 153 estructuras de gran tamaño han colapsado totalmente en centros urbanos críticos como Cali, Pereira y Manizales.

$!En centros urbanos como Cali y Pereira se registraron colapsos totales de edificios y hospitales.
En centros urbanos como Cali y Pereira se registraron colapsos totales de edificios y hospitales. Juan Diaz/AP

La magnitud del desastre llevó al presidente Abelardo de la Espriella a declarar una “situación de desastre” nacional por un año para gestionar la reconstrucción de las 11 mil 347 viviendas destruidas y las más de 53 mil que presentan averías.

$!Familias damnificadas duermen en refugios y carpas instaladas en parques públicos.
Familias damnificadas duermen en refugios y carpas instaladas en parques públicos. Vladimir Encima/AP

En Cali , la tercera ciudad más poblada del país, el paisaje urbano se transformó fragmentado con el derrumbe de al menos 26 a 45 edificios. Entre los incidentes más destacados se encuentra el colapso del motel Molino Rojo, que quedó reducido a una nube de polvo, y daños severos en infraestructuras de salud, como la sección de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario del Valle.

$!Escombros de inmuebles destruidos paralizan el tránsito y las labores de rescate urbanas.
Escombros de inmuebles destruidos paralizan el tránsito y las labores de rescate urbanas. Miguel Angel Lopez/AP

Arquitectura histórica, emblemática y rural

En Pereira, situada a solo 56 kilómetros del epicentro, la devastación alcanzó hoteles emblemáticos y edificios comerciales en el centro de la ciudad, mientras que una gran parte del área urbana quedó con derrumbes.

$!Derrumbes y roturas en redes de agua y luz bloquean el paso en carreteras del occidente.
Derrumbes y roturas en redes de agua y luz bloquean el paso en carreteras del occidente. Ivan Valencia / AP Photo/Ivan Valencia

La arquitectura histórica y rural también sufrió daños considerables. En Manizales, el sismo provocó el colapso de una de las agujas de la Catedral Metropolitana, dejando escombros esparcidos por las zonas comerciales aledañas.

$!El colapso parcial de la Catedral de Manizales dejó escombros en la Plaza de Bolívar.
El colapso parcial de la Catedral de Manizales dejó escombros en la Plaza de Bolívar. Vladimir Encima/AP

En municipios pequeños como El Cairo, el impacto fue masivo, afectando el 80% de las construcciones. La vulnerabilidad de estas zonas radica en el uso de materiales tradicionales como el bahareque (mezcla de madera y barro), cuyas estructuras resultaron frágiles ante la intensidad del movimiento telúrico.

$!Sistemas de bahareque en El Cairo colapsaron al no soportar el impacto sísmico.
Sistemas de bahareque en El Cairo colapsaron al no soportar el impacto sísmico. Dario Cardona / AP Photo/Dario Cardona

El censo de daños estructurales continúa en evolución debido a las dificultades de acceso y la interrupción de las comunicaciones, especialmente en el departamento del Chocó, donde ocho municipios permanecieron incomunicados en las horas posteriores al evento.

$!El impacto alcanzó edificaciones históricas y viviendas de bahareque en zonas rurales.
El impacto alcanzó edificaciones históricas y viviendas de bahareque en zonas rurales. Ivan Valencia/AP

Además, cinco aeropuertos de la región, incluidos los de Pereira, Quibdó y Armenia, sufrieron daños en su infraestructura, lo que obligó a la suspensión temporal de operaciones aéreas para realizar evaluaciones técnicas de seguridad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Desastres Naturales
Infraestructura
Terremotos
Localizaciones
Colombia
Selección de los editores
Ideas neoliberales

Ideas neoliberales
NosotrAs: El valor de ser y hacer de todo

NosotrAs: El valor de ser y hacer de todo
Sheinbaum destacó la experiencia internacional de los equipos especializados de la Defensa Nacional.

Asegura Sheinbaum que Colombia no aprobó la brigada mexicana de rescatistas de la Sedena
La aplicación de los recursos se realizó mediante programas públicos y acciones ciudadanas, informó Juan Carlos Villarreal.

Destinan 365 mdp del ISN a programas de salud, educación y desarrollo social; benefician a más de 200 ONGs en Coahuila
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El próximo 27 de agosto un eclipse parcial de Luna será visible en 32 estados de México entre la noche del jueves y la madrugada del viernes 28.

¡El último del año! Eclipse parcial de Luna se verá en todo México el 27 de agosto
La tercera nominación de La Casa de los Famosos México 2026 tuvo cambios inesperados gracias a dos beneficios que modificaron la placa.

La Casa de los Famosos México 2026... ¿Quiénes son los nominados en la tercera semana?
Cinco clubes de la Liga de Expansión acudieron nuevamente al TAS para impugnar la decisión de la FMF sobre el ascenso y descenso.

¡No se rinden!... Equipos de la Liga de Expansión acuden al TAS en busca del ascenso y descenso