FIFA analizará ampliar el Mundial a 64 selecciones tras la Copa del Mundo 2026

En declaraciones difundidas por el portal Bluewin y retomadas por el diario francés L’Equipe, el dirigente señaló que la propuesta será discutida en los órganos correspondientes de la FIFA, aunque evitó adelantar una postura definitiva sobre el tema.

A una semana de que concluya la Copa del Mundo de 2026 , la FIFA ya comienza a mirar hacia el futuro. El presidente del organismo, Gianni Infantino, confirmó que la posibilidad de ampliar el torneo a 64 selecciones será evaluada una vez que termine la actual edición que organizan de manera conjunta Estados Unidos, México y Canadá.

El dirigente argumentó que la organización de una Copa del Mundo debe contemplar el desarrollo global del deporte y no limitarse únicamente a las potencias tradicionales. Según explicó, permitir que más selecciones participen puede incentivar el crecimiento futbolístico en regiones que históricamente han tenido menos presencia en el torneo.

“Es un asunto que será examinado y debatido en los comités correspondientes después de este Mundial”, comentó Infantino, quien defendió la idea de que más países tengan opciones de competir en la máxima cita del futbol internacional.

La edición de 2026 ya representa un cambio importante en ese sentido. Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo se disputa con 48 selecciones, un aumento respecto a los 32 equipos que participaron entre 1998 y 2022. El certamen comenzó el pasado 11 de junio y concluirá el 19 de julio con la final programada en Nueva York.

Mientras se discuten posibles modificaciones para futuras ediciones, la FIFA también presume cifras que respaldan el crecimiento del torneo. A falta de cuatro partidos para concluir la competencia, el organismo informó que la asistencia acumulada en los estadios supera los 6.5 millones de espectadores.

De acuerdo con los datos oficiales, esa cifra representa una afluencia superior a la registrada de manera conjunta en las dos Copas del Mundo anteriores, lo que convierte a la edición de 2026 en una de las más concurridas de la historia del campeonato.

Otro de los registros destacados se produjo fuera de los estadios. La FIFA confirmó que el encuentro entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final, se convirtió en el partido de futbol más visto en la historia de la televisión de Estados Unidos. El organismo reportó una audiencia total de 44.9 millones de televidentes, estableciendo una nueva marca para una transmisión futbolística en territorio estadounidense.

En el plano deportivo, el Mundial entra en su etapa decisiva. Solo cuatro selecciones continúan en la lucha por el título. España y Francia disputarán la primera semifinal el 14 de julio en Dallas, mientras que Argentina e Inglaterra se enfrentarán un día después en Atlanta.

El partido por el tercer lugar se jugará el 18 de julio en Miami y la final está programada para el 19 de julio en Nueva York, donde se conocerá al campeón de una Copa del Mundo que ya dejó varios récords dentro y fuera de la cancha.