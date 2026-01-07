Fuerzas estadounidenses intentan abordar un petrolero con bandera rusa en el Atlántico Norte

Las fuerzas estadounidenses están intentando activamente abordar un petrolero con bandera rusa en el Atlántico Norte sospechoso de transportar crudo venezolano e iraní sancionado, informó Fox News el miércoles.

La operación tiene como objetivo el buque conocido como Marinera, anteriormente Bella 1, como parte de los esfuerzos de Estados Unidos para imponer sanciones contra los envíos de petróleo.

El petrolero había resistido inicialmente un intento de abordaje de la Guardia Costera cerca de Venezuela en diciembre, antes de desaparecer al apagar su Sistema de Identificación Automática, cambiar su nombre y volver a registrarse bajo la bandera rusa.

Moscú respondió desplegando un submarino y otros activos navales para escoltar al Marinera, informó CBS News.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo que el barco “navegaba en aguas internacionales del Atlántico Norte bajo la bandera estatal de la Federación Rusa y en pleno cumplimiento de las normas del derecho marítimo internacional”, advirtiendo que estaba recibiendo “una atención claramente desproporcionada”.

Washington sancionó al buque en 2024 por su presunta participación en el transporte ilícito de petróleo relacionado con crudo iraní y otras entidades incluidas en la lista negra. El buque se dirigía a Venezuela para cargar carga cuando la Guardia Costera intentó abordarlo, pero la tripulación dio un giro brusco y huyó hacia el océano Atlántico.

Venezuela ha condenado las acciones de Estados Unidos como “piratería internacional”.

El intento de abordaje del miércoles se produce días después de que Estados Unidos realizara una operación militar en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.