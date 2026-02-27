Giorgia Meloni afirma que los aranceles de Trump son un error y pide liberalizar el comercio de la UE

/ 27 febrero 2026
    Meloni destacó que, mientras tanto, la UE debería seguir adelante con la implementación del acuerdo comercial pactado con Estados Unidos. EFE

Meloni también reveló que Italia jugó un papel detrás de escena para moderar las recientes tensiones comerciales con la administración estadounidense de Donald Trump

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pidió una zona de libre comercio europea con Estados Unidos, diciendo que las recientes propuestas estadounidenses sobre aranceles eran “un error” e instando a un movimiento “en una dirección diametralmente opuesta”.

En una entrevista con Bloomberg, Meloni también reveló que Italia jugó un papel detrás de escena para moderar las recientes tensiones comerciales con la administración estadounidense de Donald Trump.

Dijo que también trató de convencerlo de que una creciente disputa comercial no era “una decisión funcional”.

“Deberíamos intentar usar lo sucedido para intentar ir en la dirección opuesta”, dijo. “Pero claramente se necesitan dos para lograrlo”, declaró a Bloomberg.

Meloni destacó que, mientras tanto, la UE debería seguir adelante con la implementación del acuerdo comercial pactado con Estados Unidos el verano pasado, que permanece en pausa mientras la UE busca claridad sobre las políticas comerciales de Trump.

Relaciones Exteriores
Aranceles

Donald Trump

