La hermana de Kim Jong Un hace su primera aparición pública desde que su sobrina fue nombrada sucesora en lugar de ella

La hermana menor de Kim Jong Un hizo su primera aparición pública desde que, según informes, fue pasada por alto como su heredera en favor de su sobrina adolescente, durante una ceremonia en la que el dictador norcoreano le dio a su desairada hermana un ascenso consolador.

Kim Yo Jong, de 38 años, se unió a su hermano durante el Noveno Congreso, que duró una semana, del gobernante Partido de los Trabajadores en Pyongyang, donde fue nombrada directora de departamento, informó el medio estatal Agencia Central de Noticias de Corea.

Se espera que Yo Jong, quien se ha desempeñado como subdirector del departamento del partido, lidere el ala de propaganda del Estado, que incluye la supervisión de las relaciones intercoreanas y las estrategias externas, según los medios surcoreanos.

Yo Jong cuenta con un importante apoyo político y militar en Corea del Norte y ha sido durante mucho tiempo uno de los lugartenientes más cercanos de su hermano desde que llegó al poder tras la muerte de su padre en 2011.

Ahn Chan-il, un desertor y académico norcoreano, señaló que el ascenso fue significativo y le permite a Kim mantener su control en sectores importantes de su gobierno y al mismo tiempo mantener feliz a su hermana.

“Kim Yo Jong es una de las pocas personas en las que Kim Jong Un puede confiar”, declaró Chan-il a la AFP.

El ascenso de Yo Jong se produce unas dos semanas después de que la agencia de espionaje de Corea del Sur publicara un informe de que Kim se estaba preparando para nombrar formalmente a su hija de 13 años, Kim Ju Ae, como su sucesora.

Ju Ae es la única hija del dictador que ha sido mostrada al público, y la adolescente ya recibe el entrenamiento necesario para tomar el control de la dinastía Kim, según Seúl.

El Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur sugirió que la aparición de Ju Ae en el congreso de esta semana sería la prueba final para demostrar que ella es la verdadera sucesora de su padre, pero hasta el momento no han surgido informes que confirmen su presencia.

La traición familiar no es nueva en la casa de Kim. El dictador es famoso por haber perpetrado un ataque contra su tío y mentor, Jang Song Thaek, cuando tomó el poder en Pyongyang.

Kim ordenó el arresto de Jang, acusado de cometer actos antipartidistas, contrarrevolucionarios y faccionales. El tío fue declarado culpable y fusilado en 2013.