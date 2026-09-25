Giorgia Meloni es acusada de ‘cobarde’ al prohibir la burka en las escuelas de Italia

La primera ministra, Giorgia Meloni , líder del partido de extrema derecha Hermanos de Italia, afirmó que su gobierno había aprobado lo que ella denominó “medidas de sentido común que no dividen, sino que realmente ayudan a integrar”.

El gobierno italiano ha sido acusado de intensificar la retórica divisica para intentar ganarse el voto de la extrema derecha de cara a las elecciones generales del próximo año, tras aprobar un decreto destinado a limitar el número de inmigrantes recién llegados a las aulas y prohibir el burka y el niqab en las escuelas.

El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, afirmó que las medidas, que entrarán en vigor en el curso escolar 2027-28, afectarán a unas 1.000 aulas, lo que representa aproximadamente el 0,3% del total a nivel nacional.

El decreto también establece que, en los casos en que los estudiantes presenten problemas persistentes de integración o dificultades para aprender el idioma, sus padres serán remitidos a los servicios sociales y deberán asistir a clases gratuitas de alfabetización e italiano. El incumplimiento por parte de los padres podría acarrear multas de hasta mil euros.

“No puede ser que en el aula sean los niños italianos quienes se sientan excluidos por haberse convertido en minoría”, dijo Meloni, quien prometió “establecer legalmente el número de estudiantes extranjeros por clase”.

El anuncio fue una versión atenuada de los comentarios que había hecho a principios de semana en un evento organizado por la sección juvenil de Hermanos de Italia.

En un mensaje publicado en las redes sociales, dijo que las medidas incluían: “Un límite del 30% en las aulas para los estudiantes que no conocen el italiano adecuadamente, además de herramientas para aprender nuestro idioma y la prohibición del uso de burkas y niqabs en la escuela”.

DERECHOS HUMANOS

Los defensores de los derechos humanos no tardaron en vincular estas medidas con las elecciones del próximo año, en las que el mandato de Meloni se enfrenta a un inesperado rival de la derecha.

«Está creando una emergencia que no es real en absoluto», declaró Daniela Ionita, del grupo activista Italianos Sin Ciudadanía, señalando que se estima que el 60% de los alumnos que podrían considerarse extranjeros nacieron en Italia, pero se enfrentaron a un sinfín de obstáculos para obtener la ciudadanía. «Como ahora hay nuevos partidos que presionan desde la derecha, creo que Meloni tiene miedo», añadió.

El gobierno declaró que los estudiantes nacidos y criados en Italia, o que hubieran asistido al menos a dos años de guardería o completado tres años de escolaridad en Italia, estarían exentos de estas medidas.

Ionita afirmó que la retórica exacerbada era un intento del gobierno por disimular lo poco que había logrado durante su mandato. «Si se eliminan todos los decretos relacionados con la seguridad o los migrantes, el programa político y económico del gobierno se desmoronará, y quedará muy poco de lo que haya sido uno de los gobiernos más longevos de los últimos años en Italia», declaró.

Marco Tarchi, politólogo especializado en la extrema derecha y profesor en la Universidad de Florencia, afirmó que las medidas estaban motivadas “sin duda” por el temor a un nuevo desafío político por parte de la derecha.

Desde febrero, un nuevo partido, Futuro Nazionale (FN), ha revitalizado a la extrema derecha, y las encuestas sugieren que podría obtener alrededor del 8% de los votos en unas elecciones previstas para la primavera de 2027.

Liderado por Roberto Vannacci, un ex general del ejército conocido por autopublicar un libro plagado de racismo, homofobia, islamofobia y antisemitismo, la popularidad del partido en las encuestas ha eclipsado la de los dos socios de coalición de Hermanos de Italia, la Liga y el conservador Forza Italia.

Entre quienes han cambiado de bando se encuentran algunos que hace años habían apoyado con entusiasmo a Meloni cuando hablaba de “sustitución étnica” y prometía instaurar un bloqueo naval total para impedir la llegada de migrantes del norte de África.

Tarchi declaró: “Muchos de los potenciales votantes del Frente Nacional son antiguos simpatizantes del partido de Giorgia Meloni que están decepcionados porque, una vez en el poder, la líder suavizó muchas de sus posturas anteriores con respecto a la Unión Europea, a la que había criticado duramente; la inmigración, sobre la que había hecho propuestas radicales que luego fueron abandonadas; y otros temas”.

Afirmó que Vannacci había sacado provecho de esta situación, captando votantes con un programa radical que prometía la “remigración” y la limitación del número de extranjeros en el país, además de restringir los derechos LGBTQ+ y negar el derecho al aborto. Añadió que, para recuperar este apoyo, Meloni podría tener que adoptar posturas más cercanas a las que defendía en la oposición.

Un atisbo de cómo podría ser esto se vio este verano cuando Meloni aprovechó la entrada repentina de decenas de miles de personas en el pequeño territorio español de Ceuta, en el norte de África, dijo Elisa De Pieri, investigadora de Amnistía Internacional.

«Meloni aprovechó de inmediato la situación en Ceuta, que no tenía absolutamente nada que ver con Italia ni con el espacio Schengen, pero la convirtió en una supuesta crisis para Italia», dijo. «Y creo que ese es el modo de actuar que veremos en los próximos meses».

De Pieri predijo que Meloni “no hablará mucho” sobre el acuerdo de detención en alta mar entre Italia y Albania, dado que no ha tenido el éxito que ella esperaba. “Ha sido muy costoso y ha sido anulado repetidamente por tribunales nacionales e internacionales”, afirmó.

En cambio, prevé que Meloni adoptará un tono más agresivo en lo que respecta a la migración en general, lo que dará lugar a una campaña electoral polarizadora que tendría un impacto desproporcionado en las comunidades migrantes.

Esta opinión fue compartida por los críticos de las nuevas medidas, quienes señalaron la rareza de los burkas o niqabs en las aulas italianas y afirmaron que el gobierno simplemente estaba reformulando políticas anteriores que no se habían aplicado, dado que el umbral del 30% ya había sido propuesto por el Ministerio de Educación en 2010. Save the Children declaró que el impacto general sería “crear estudiantes de ‘primera clase’ y de ‘segunda clase’”.

La líder del Partido Demócrata, Elly Schlein, calificó el decreto de “vergonzoso” y acusó al gobierno de “vivir en otro planeta”. Afirmó que los padres italianos se enfrentan a problemas muy diferentes, como el deterioro de los edificios escolares, el elevado coste de los libros de texto y los bajos salarios del profesorado.

«Ante todo esto, la respuesta del gobierno es expulsar a los niños extranjeros de las aulas», dijo Schlein. «¿A quién pretenden engañar? Después de cuatro años de recortes y ninguna inversión seria en edificios escolares, están inventando una caza de brujas que ataca a los niños más pequeños».