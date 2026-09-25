Los suicidios asistidos representan ahora más de 1 de cada 10 muertes en algunas zonas de Canadá, y las tasas van en aumento

Según los registros oficiales, en Lanaudière, una región montañosa de Quebec situada justo al norte de Montreal, el 13,4 % de las muertes en 2025 se debieron al programa canadiense de asistencia médica para morir (MAID, por sus siglas en inglés).

En Canadá , el suicidio asistido médicamente es responsable de casi una de cada diez muertes en alguna parte del país, y en una zona en particular la tasa supera el 13%.

En toda la provincia francófona de Quebec, la segunda más poblada de Canadá, 6 mil 268 personas murieron ese año por suicidio asistido.

Según datos del departamento de salud, casi el 8% de todas las muertes en la provincia, que cuenta con 8.5 millones de habitantes, se debieron a suicidio asistido.

Y no solo en Quebec las cifras son elevadas y van en aumento: en toda Canadá, en la Columbia Británica, más del 7 % de las muertes de ese año se produjeron por la asistencia médica para morir, lo que representa 3189 de las 44 000 muertes en 12 meses.

A nivel nacional, aproximadamente 1 de cada 20 muertes se debieron al suicidio asistido. Se espera que las cifras de 2025 se publiquen pronto, pero los datos más recientes muestran que 76.475 personas murieron por suicidio asistido entre 2016, año en que se promulgó la ley MAID, y 2024.

La edad media de los pacientes sometidos a suicidio asistido era de aproximadamente 78 años en 2024.

Los expertos han pronosticado que el número total de muertes por eutanasia asistida probablemente ya superó las 100.000, dado que la controvertida ley cumplió 10 años en junio, aunque es posible que los informes oficiales no confirmen esa sombría cifra total hasta dentro de uno o dos años.

Canadá tiene una población de 42 millones de habitantes y, al igual que la mayoría de las economías desarrolladas, las tasas de natalidad están cayendo en picado y la edad media está aumentando.

Con el sistema de salud universal del país, los tiempos de espera para recibir atención especializada han ido en aumento. El tiempo promedio de espera para ser atendido por un médico especialista fue de 28,6 semanas en 2025, más de medio año, según el Instituto Fraser.

Para la cirugía ortopédica, el tiempo de espera era de 48 semanas, un mes menos de un año completo. En Estados Unidos, el tiempo de espera promedio es de 12 días.

“Lo que se introdujo como una medida excepcional ahora es una parte normalizada de la atención clínica”, advirtió la Dra. Ramona Coelho del Instituto Macdonald-Laurier en marzo , al acercarse el décimo aniversario.

“Esa cifra marca una transformación silenciosa pero profunda en la forma en que la medicina comprende el sufrimiento, la autonomía y su propio propósito”, añadió.

Los temores de Coelho ponen de relieve el núcleo de la controversia en torno a la asistencia médica para morir: que la introducción de esta opción podría erosionar lentamente el objetivo fundamental del mundo médico de curar, y en su lugar normalizar el abandono de pacientes que, de otro modo, podrían haber tenido una oportunidad.

«La muerte asistida suele presentarse como un acto de compasión por el sufrimiento y la preservación de la autonomía del paciente», escribió Coelho. «Pero ¿qué sucede cuando la muerte asistida se integra en la toma de decisiones clínicas y los médicos dejan de centrarse en la curación para evaluar si el sufrimiento justifica la muerte?»

Quienes apoyan la medida discrepan, argumentando que se debería permitir a las personas poner fin a su sufrimiento si así lo desean y que la medida es similar a la interrupción de la atención médica en un programa de cuidados paliativos.

Pero en su nivel más extremo, los críticos temen que las personas incapaces de tomar decisiones por sí mismas puedan ser ejecutadas de facto mediante la ley.

Según se informa, se han producido algunos casos similares. En julio, Brigitte Stegemann, una abuela de 83 años, falleció mediante la eutanasia tras una batalla contra el cáncer de estómago, y días antes del procedimiento le dijo a su nieta que no recordaba haber hecho la solicitud y que “había cometido un error”, según informó el Daily Mail.

En diciembre de 2025, Kiano Vafaeian, de 26 años, murió por suicidio asistido tras presentar una solicitud basada en diabetes, problemas de visión y depresión; sin embargo, su familia insistió posteriormente en que no estaba en condiciones de tomar tal decisión por sí mismo y que se le aprobó la asistencia médica para morir el mismo día que presentó la solicitud.

Sin embargo, la gran mayoría de las muertes por eutanasia no han seguido un patrón tan macabro.

En 2024, más del 95% de los pacientes fueron clasificados como de “Categoría 1”, lo que significa que sus muertes eran “razonablemente previsibles”.

Y no todas las personas que solicitan la asistencia médica para morir en Canadá son aprobadas: de las 22.535 que la solicitaron en 2024, 16.499 fueron aprobadas y murieron por suicidio asistido.

Una diferencia importante entre el sistema canadiense de asistencia médica para morir (MAID, por sus siglas en inglés) y las leyes estadounidenses sobre suicidio asistido —incluida la que entró en vigor en Nueva York en agosto— es que son los médicos canadienses quienes administran los fármacos letales.

Según las leyes de suicidio asistido de Oregón, California y otros estados, los médicos solo pueden recetar los fármacos; el paciente debe ingerirlos para morir.