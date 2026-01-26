Gobernador de Minnesota pide a Trump realizar indagación imparcial tras homicidio de Pretti

NUEVA YORK.- El presidente estadounidense, Donald Trump, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, aseguraron que han abordado en una llamada telefónica el operativo migratorio en ese estado y la investigación por los fallecimientos a manos de agentes federales.

A través de Truth Social, Donald Trump dijo que Walz lo llamó para pedirle que “trabajen juntos” en Minnesota, que parecen tener “la misma sintonía”.

TE PUEDE INTERESAR: Tormenta invernal causa cancelación de casi 11 mil vuelos en EU

Aseguró que ambos están satisfechos por la llegada del zar de la frontera, Tom Homan al estado.

Por su parte la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en su rueda de prensa que Trump ha reclamado a Walz, y al alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, una mayor cooperación con el Gobierno federal.

El gobernador demócrata dijo que reivindicó ante Trump que se hagan “investigaciones imparciales” sobre los tiroteos en Minneapolis en los que hubo involucrados agentes federales y reducir el número de agentes federales en Minnesota.

Walz dijo que Trump accedió a “hablar con su Departamento de Seguridad Nacional sobre garantizar” que la autoridad estatal puede realizar una “investigación independiente, como normalmente sería el caso”, en relación con las muertes de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti.

Leavitt especificó que Trump ha reclamado a Walz y Frey una vía clara y simple para restaurar la ley y el orden en Minnesota.

En ese sentido, las autoridades deben entregar a los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales ya presos o con órdenes de detención activas a las fuerzas federales “para su deportación inmediata”.

Además se solicitó que las fuerzas del orden estatales y locales deben entregar a los indocumentados arrestados por la policía local, ésta debe ayudar a las fuerzas federales

Ante esto Walz declaró que las autoridades estatales notifican al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) cuando las personas en su custodia no son ciudadanos estadounidenses y defendió que no han liberado a ningún preso sin asegurar una “transferencia de custodia” adecuada.

La Casa Blanca sin disculparse por acusaciones

Luego de que miembros del Gobierno de Donald Trump acusaran al hombre que murió por disparos de agentes federales en Minneapolis de ser un “asesino” y “terrorista doméstico”, la Casa Blanca se limitó a señalar que el incidente sigue en indagación, por lo que no se han ofrecido disculpas al respecto.

Al ser cuestionada al respecto, la portavoz de Casa Blanca, Karoline Leavitt, se escudó en que la situación está cambiando de manera muy rápido.

“Esta ha sido una situación muy cambiante y que se ha desarrollado rápidamente durante todo el fin de semana. En cuanto al presidente Trump, en cuyo nombre hablo, ha dicho que quiere que la investigación continúe y que los hechos hablen por sí solos”, respondió la portavoz.

Cabe recordar que tras el homicidio de Alex Pretti, un enfermero de 37 años, en Mineápolis, el jefe de gabinete adjunto, Stephen Miller, escribió en redes: “Un asesino trató de asesinar a agentes federales”

Asimismo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que Pretti trató de blandir su arma con “intención de hacer daño” y de llevar a cabo actos de “terrorismo doméstico”.

En cuanto a si se ofrecerá una disculpa con la familia del enfermero fallecido por esos comentarios, Leavitt se limitó a decir que “el incidente sigue bajo investigación” y que nadie en la Casa Blanca, “incluido el presidente de Estados Unidos, quiere ver a estadounidenses heridos o muertos”.