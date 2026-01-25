Tormenta invernal causa cancelación de casi 11 mil vuelos en EU

NASHVILLE.-Cancelaciones y retrasos generalizados en algunos de los aeropuertos más transitados del país, fueron causados por una enorme tormenta invernal que preparó el escenario para un día de desplazamientos difíciles en Estados Unidos.

La tormenta descargó importantes cantidades de hielo y nieve a primera hora del domingo en la región del Medio Atlántico tras hacer lo propio en el Medio Oeste y sur del país.

TE PUEDE INTERESAR: Agente del ICE mata a un hombre en Minneapolis; incrementa descontento en EU contra ICE

Las condiciones climáticas amenazaban a casi 180 millones de personas, más de la mitad de la población de Estados Unidos.

Fue hoy que la mayoría de los vuelos fueron cancelados en los aeropuertos concurridos del noreste y otros lugares. En Filadelfia, el 94% de los vuelos, 326 vuelos, fueron cancelados. El 91% de los vuelos, 433, fueron cancelados en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York. El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York tuvo 458 vuelos cancelados, aproximadamente el 75% de los vuelos, según FlightAware.

El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington informó en su sitio web que todas las aerolíneas habían cancelado los vuelos de salida para el día, alrededor de 420 vuelos.

American Airlines había cancelado más de mil 400 vuelos para el domingo, aproximadamente el 46% de sus vuelos programados para el domingo, según FlightAware. Delta Air Lines anunció más de mil 300 cancelaciones y Southwest Airlines informó sobre más de mil 260 cancelaciones para el día, al tiempo que United Airlines registró alrededor de 900. JetBlue tuvo más de 570 vuelos cancelados, que suponen aproximadamente el 71% de su programación para el día.

Más de 700 mil hogares sin electricidad al sur de EU

La tormenta de hielo y nieve que ha afectado a dos tercios del país de EU y ha dejado a más de 700 mil hogares, principalmente en estados del sur, sin suministro eléctrico.

Los cortes en el suministro fueron en el estado de Tennessee, donde más de 244 mil clientes están sin luz, y también en Texas y Luisiana, donde hay unos 134 mil y 119 mil hogares sin energía eléctrica.

En Kentucky hay casi 40 mil cortes reportados, mientras que en Georgia y Alabama, hay 15 mil y 10 mil hogares respectivamente sin acceso a electricidad.

Virginia ha reportado más de 9 mil cortes de luz, Carolina del Norte unos 6 mil 500 y Virginia Occidental más de 3 mil.

Al momento el temporal ha dejado calles y carreteras cubiertas de hielo desde Texas, pasando por Oklahoma o Tennessee, hasta Pensilvania y Nueva York.

No obstante, existe preocupación pues las temperaturas aún más bajas se esperan en los próximos días, con mínimas el martes en la costa Este que estarán en torno a los 5 grados, es decir unos -15 grados centígrados.

Esta situación mantiene a las autoridades alerta debido a la formación de gruesas capas de hielo y los efectos que tengan en servicios e infraestructuras básicas.

Con información de Agencias