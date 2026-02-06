Gobierno de Trump afirma que dos personas murieron en un ataque contra una embarcación en el Pacífico

El ejército estadounidense declaró el jueves que mató a dos presuntos narcotraficantes en un ataque a un barco en el Pacífico oriental, lo que eleva el número de muertos de la campaña de Washington a al menos 128

“La inteligencia confirmó que el buque estaba transitando por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”, dijo el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X. Añadió que “ninguna fuerza militar estadounidense resultó dañada” en la operación.

La administración del presidente Donald Trump comenzó a atacar a presuntos barcos de contrabando a principios de septiembre, insistiendo en que estaba efectivamente en guerra con presuntos “narcoterroristas” que operaban desde Venezuela.

Pero no ha proporcionado ninguna evidencia definitiva de que los buques estén involucrados en el tráfico de drogas, lo que ha provocado un acalorado debate sobre la legalidad de las operaciones, que se han expandido del Caribe al Pacífico

En enero, el ejército estadounidense llevó a cabo otro ataque en el Pacífico oriental, matando a dos presuntos narcotraficantes.

La semana pasada, los familiares de dos hombres trinitenses muertos el año pasado en un ataque a un barco que, según los militares, transportaba drogas, presentaron una demanda por muerte por negligencia contra el gobierno de Estados Unidos.

Es el primer caso de este tipo que se presenta contra la administración Trump por sus ataques con misiles en el Caribe y el Pacífico oriental.