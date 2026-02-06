Temen miles de cubanos estar atrapados en la mira de la campaña de deportación de Trump

Cuando Rosaly Estévez se “autodeportó” de Miami a La Habana en noviembre pasado, los oficiales de inmigración estadounidenses se despidieron quitándole el grillete electrónico de su tobillo.

A la mujer de 32 años le habían dicho que estaba a punto de ser detenida, por lo que se fue con su hijo de tres años, Dylan, ciudadano estadounidense.

Heidy Sánchez, de 43 años, no tuvo otra opción. Fue expulsada a la fuerza de Florida en abril pasado, pero, preocupada por el deficiente sistema de salud cubano, dejó a su hija de dos años, Kaylin, con su esposo estadounidense, Carlos.

“Mi pequeña todavía estaba amamantando”, dijo. “Esperando el avión, tenía los pechos hinchados y no dejaba de decir: ‘Kaylin debe tener hambre’”. Sánchez había luchado durante años para concebir y Kaylin es su única hija.

Ninguna de las dos tiene antecedentes penales, pero ambas se han visto envueltas en la ofensiva del gobierno estadounidense para deportar a inmigrantes cubanos. Ahora viven en pequeños pueblos al sur de La Habana, la capital cubana, y pasan el día hablando con abogados y familiares en Estados Unidos.

“Ha sido brutal”, dijo Estévez. “Imagínense a Dylan abrazando su teléfono cada noche cuando ve a su padre. No se lo deseo a ninguna madre”.

Mientras el gobierno de Estados Unidos aumenta la presión sobre Cuba , cortando el acceso a sus envíos de petróleo, Donald Trump ha enmarcado la campaña como un esfuerzo para hacer que la isla sea segura para los cubanoamericanos.

“Mucha gente que vive en nuestro país es tratada muy mal por Cuba ”, dijo Trump recientemente. “Todos votaron por mí y queremos que reciban un buen trato. Nos gustaría que pudieran regresar a su hogar en su país, donde no han visto a su familia, a su país, durante muchas, muchas décadas”.

No se refería a jugadores como Estévez o Sánchez.

“Como ocurre con muchas de las declaraciones del presidente sobre Cuba, es difícil saber exactamente a qué se refiere”, dijo Michael Bustamante, catedrático de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami . “Los cubanoamericanos que se fueron hace décadas son quizás de los menos propensos a querer regresar a tiempo completo a una futura Cuba, aunque sin duda podrían desempeñar un papel como inversionistas en la economía futura”.

El sentimiento nativista en la declaración de Trump impactó a una comunidad de exiliados ya de por sí alarmada. Cerca de 2,9 millones de cubanos se han mudado a Estados Unidos desde la revolución de 1959, en varias oleadas, la más grande y la más reciente, debido al colapso de la economía cubana.

Los cubanos han disfrutado tradicionalmente de una posición privilegiada en Estados Unidos en comparación con otros inmigrantes latinoamericanos, gracias a las vías rápidas para obtener la residencia y la ciudadanía. Casi todas estas vías han sido cerradas y algunas, como la libertad condicional introducida por la administración Biden, han sido revocadas, lo que significa que quienes habían llegado legalmente ahora enfrentan la deportación.

Aunque el ICE no se ve en las calles de Florida, ya que el estado está gobernado por republicanos, sus agentes aún ejercen una enorme presión. Actualmente, se cree que alrededor de 45.000 cubanos en todo Estados Unidos han recibido órdenes de deportación, y otros 550.000 se encuentran en situación vulnerable.

Ernesto Pérez (nombre ficticio) cruzó la frontera de Texas en 2019 y estuvo detenido durante 15 días, antes de dirigirse a Florida

Él es una de las personas vulnerables: espera la resolución de su solicitud de asilo y vive con su novia, quien está igualmente preocupada por su estatus migratorio. “Hemos intentado trabajar desde casa y tratamos de no salir los fines de semana ni realizar actividades cotidianas”, dijo. “La mayoría de mis amigos aquí están en la misma situación”.

Es uno de los 850.000 cubanos que han llegado a Estados Unidos en los últimos cuatro años, lo que ha ejercido presión sobre la comunidad cubanoamericana y ha privado a Cuba de sus mejores y más brillantes miembros. La gran cantidad de recién llegados significa que la última generación de inmigrantes se enfrenta ahora a los prejuicios de quienes llegaron antes.

“La gente que lleva muchos años aquí mira a la nueva generación y se pregunta: ‘¿Quiénes son estas personas?’”, dijo Pedro Freyre, un destacado abogado de Miami, cuya familia huyó de la revolución de Castro en 1959. “Dicen: ‘Ni siquiera se parecen a nosotros. Tienen valores diferentes’. Así que, si los detiene [el ICE], la respuesta habitual es: ‘Vinimos aquí legalmente’. Eso se escucha mucho”.

Si bien las últimas palabras de Trump pueden interpretarse como una señal de que, en última instancia, busca eliminar a los cubanoamericanos de Estados Unidos, sus cada vez más arraigados vínculos en Florida le permiten contar con numerosos partidarios cubanoamericanos. Ha otorgado embajadas estadounidenses en España, Argentina y Perú a donantes cubanoamericanos adinerados sin experiencia política. Y los padres de su secretario de Estado, Marco Rubio, son de Cuba.

Sin embargo, a principios de enero, Trump republicó un tuit de alguien que decía que Rubio debería ser presidente de Cuba, escribiendo: “¡Me parece bien!”. Rubio, nacido en Estados Unidos, tiene ambiciones de ser presidente de Estados Unidos.

“Trump parece estar confundiendo varias cosas”, dijo Ada Ferrer, historiadora galardonada cuyo nuevo libro, Keeper of My Kin, sobre la experiencia del exilio cubano, se publica en Estados Unidos en mayo. “Considera a los cubanoamericanos como Marco Rubio, y los incluye. Luego piensa en los recién llegados y los ve como inmigrantes que deben ser deportados”.

Dariel Fernández, quien nació al sur de La Habana y llegó a Estados Unidos en 2002 a la edad de 22 años, fue juramentado como el primer recaudador de impuestos electo del condado de Miami-Dade el año pasado.

Orgulloso seguidor de Trump y enemigo jurado del régimen comunista de Cuba, causó sensación cuando comenzó a usar sus poderes para atacar a las empresas locales que hacían negocios con Cuba: aquellas que enviaban paquetes de alimentos, organizaban viajes, recargaban teléfonos o gestionaban el cuidado de ancianos en la isla.

“Siempre digo que este es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos”, dijo. “No podemos permitir que la dictadura [cubana] reciba ayuda de empresas radicadas aquí en Estados Unidos”.

Sin embargo, si se menciona el tema de la inmigración, se retracta rápidamente. “En mi función, no tengo nada que ver con eso”, dijo.

En Cuba, es difícil encontrar a alguno de los 1600 cubanos que han sido deportados hasta ahora. Casi todos los que viajaban en el vuelo de deportación de Sánchez ya se han mudado a otros lugares, dijo. Con la ayuda de quienes dejaron Estados Unidos, han continuado su viaje a Brasil, México u otros países sin requisitos de visa para cubanos, como Serbia.

Sin embargo, no tomará esa decisión. «No tiene sentido que vaya a México si Kaylin aún está lejos». Así que espera, con la esperanza de que su abogado le consiga un indulto o de que la embajada de Estados Unidos en La Habana la ayude.

Hay mucho en juego: en Tampa no solo la esperan Kaylin y su marido, sino también dos óvulos de FIV, en un tipo diferente de hielo.