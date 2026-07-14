Gobierno de Trump ordena al ICE suspender paradas de tránsito tras tiroteos

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    Gobierno de Trump ordena al ICE suspender paradas de tránsito tras tiroteos
    La orden llegó un día después de que un agente del ICE mató a tiros a un colombiano en Maine, renovando a las críticas usadas por las tácticas usadas por la agencia en sus operativos de detención de inmigrantes. AP.

La suspensión no es absoluta y hay margen para excepciones al ejecutar una orden de arresto penal o al trabajar con otras agencias

BIDDEFORD.-El gobierno estadounidense le ha ordenado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) suspender las paradas de tránsito después de dos tiroteos mortales en poco más de una semana, según una persona familiarizada con el asunto.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que un agente del ICE, “temiendo por la seguridad pública”, mató a tiros al hombre el lunes en la ciudad de Biddeford mientras los agentes vigilaban la vivienda de una persona que creían que estaba en el país de manera ilegal y que tenía una orden final de expulsión del país.

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Mientras tanto, cientos de personas protestaron en Biddeford, Maine el martes por la muerte allí del inmigrante colombiano, mientras las autoridades federales parecían cambiar su versión sobre el hecho.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que un agente del ICE, “temiendo por la seguridad pública”, mató a tiros al hombre el lunes en Biddeford mientras los agentes vigilaban la vivienda de una persona que creían que estaba en el país de manera ilegal y que tenía una orden final de expulsión del país.

El departamento señaló en una publicación en X que, cuando el ICE intentó detener el vehículo conducido por alguien que salía de la vivienda, este intentó huir y el agente disparó su arma.

Eso representa un cambio respecto a cómo el senador de Maine, Angus King, describió el encuentro horas antes, cuando afirmó que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le dijo que el agente abrió fuego después de que el hombre intentó atropellarlo. King indicó que Mullin también le comentó que los agentes intentaban ejecutar una orden de arresto, pero no contra el hombre que recibió los disparos.

El conductor era Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años, informó la embajada de Colombia a The Associated Press en un comunicado.

En una mordaz publicación en X, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, calificó el tiroteo como “un asesinato a un colombiano, latinoamericano en manos del gobierno de los EEUU”.

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