Guardia Nacional matan a joven armado durante persecución en Memphis

Un joven de 20 años de edad, quien se encontraba siendo perseguido por la Guardia Nacional, por accionar un arma de fuego en el centro de la ciudad de Tennessee, fue abatido a tiros por dos elementos de seguridad.

De acuerdo a lo que se informó los agentes mataron a tiros a un hombre en Memphis el domingo, después de que éste se girara hacia los soldados con un arma.

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Trascendió que los soldados respondían junto con la policía local a reportes de disparos alrededor de las 4 de la mañana cuando comenzaron a perseguir a un hombre armado que huía a pie.

Por su parte la Oficina de Investigaciones de Tennessee identificó al hombre como Tyrin Johnson, de 20 años, y señaló que investiga las circunstancias del tiroteo. Ningún agente del orden resultó herido, añadió la agencia.

Tras los disparos Johnson murió en el lugar después de que dos especialistas médicos de la Guardia Nacional intentaran brindarle primeros auxilios, dijo en un comunicado el portavoz de la Guardia, el teniente coronel Darrin Haas.

El alcalde Paul Young calificó el tiroteo como un “incidente desafortunado” y afirmó que esperaba ver los resultados de la investigación antes de hacer más comentarios, según un comunicado proporcionado por la portavoz Penelope Huston.