Guardia Nacional matan a joven armado durante persecución en Memphis

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    Guardia Nacional matan a joven armado durante persecución en Memphis
    Los miembros de la Guardia formaban parte de un despliegue de tropas que la administración Trump puso en marcha en la segunda ciudad más grande de Tennessee el otoño pasado.

Los guardias abrieron fuego después de que el hombre se volteara hacia ellos con su arma

Un joven de 20 años de edad, quien se encontraba siendo perseguido por la Guardia Nacional, por accionar un arma de fuego en el centro de la ciudad de Tennessee, fue abatido a tiros por dos elementos de seguridad.

De acuerdo a lo que se informó los agentes mataron a tiros a un hombre en Memphis el domingo, después de que éste se girara hacia los soldados con un arma.

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Trascendió que los soldados respondían junto con la policía local a reportes de disparos alrededor de las 4 de la mañana cuando comenzaron a perseguir a un hombre armado que huía a pie.

Por su parte la Oficina de Investigaciones de Tennessee identificó al hombre como Tyrin Johnson, de 20 años, y señaló que investiga las circunstancias del tiroteo. Ningún agente del orden resultó herido, añadió la agencia.

Tras los disparos Johnson murió en el lugar después de que dos especialistas médicos de la Guardia Nacional intentaran brindarle primeros auxilios, dijo en un comunicado el portavoz de la Guardia, el teniente coronel Darrin Haas.

El alcalde Paul Young calificó el tiroteo como un “incidente desafortunado” y afirmó que esperaba ver los resultados de la investigación antes de hacer más comentarios, según un comunicado proporcionado por la portavoz Penelope Huston.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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