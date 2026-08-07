Guerras, incendios forestales y migrantes ponen a prueba las capacidades de Europa

REINO UNIDO- Una vez más, en los últimos días ha dado la impresión de que Europa observa desde un costado mientras fuerzas externas moldean su destino. ¿El presidente Donald Trump decidiría reiniciar una guerra a gran escala con Irán y elevar el costo del petróleo? ¿Provocaría el calentamiento global incendios forestales más extensos y graves, aun cuando varios ya hacían estragos en todo el continente? ¿Acaso una oleada repentina e inexplicable de personas cruzando la frontera marroquí hacia un enclave español, casi todas ellas devueltas de inmediato, dividiría a los líderes del bloque y avivaría a la extrema derecha?

Ya ha sido un verano brutal para Europa: dos guerras, calor récord, aumento de la inflación y una profunda ansiedad respecto a los alimentos, la energía y la seguridad. Estas crisis consecutivas están suscitando llamados a una acción conjunta, reuniones urgentes por Zoom entre distintos grupos de presidentes y primeros ministros, y consternación política en los parlamentos desde Polonia hasta el Reino Unido. Pero al igual que gran parte de lo que ha sucedido en los últimos años, muchos de los desafíos de Europa están fuera de su control. La guerra en Irán, un conflicto que la mayor parte de Europa nunca quiso, ha trastocado la vida en toda la región al elevar el precio del gas, los comestibles y los viajes. Los líderes del continente se han comprometido a ayudar a asegurar el paso de petróleo a través del estrecho de Ormuz una vez que terminen los combates. Y sin embargo, parecen destinados a enterarse de la siguiente etapa de la guerra a través de las redes sociales de Trump.

Europa no ha conseguido resolver la guerra en Ucrania después de más de cuatro años de derramamiento de sangre. Sus logros en la reducción de emisiones para combatir el cambio climático quedan eclipsados por las acciones de Estados Unidos y China. El futuro de la IA se define en gran medida en otros lugares. El populismo de derecha ha cobrado fuerza, impulsado por la migración, la desigualdad y la desinformación. “Sin importar cómo lo mires o lo midas, este es un momento difícil e inquietante para Europa”, dijo Richard Haass, quien se desempeñó durante dos décadas como presidente del Consejo de Relaciones Exteriores. Dijo que Europa es en parte víctima de las circunstancias, pero también es responsable de su falta de autoridad sobre su propio destino. “No es solo que hayan invertido muy poco, sino que se han organizado de manera deficiente en lo que respecta a su propia seguridad”, dijo. “Básicamente, y salvo contadas excepciones, se ha convertido en una mera espectadora de la competencia de la IA. Eso no es algo que Estados Unidos o China le hayan hecho a Europa. Fue algo que Europa se hizo a sí misma”. En muchos frentes, Europa ha actuado. Cuando Rusia invadió Ucrania hace más de cuatro años, Europa y el Reino Unido de inmediato tomaron medidas para apoyar a Ucrania, incluyendo el envío de miles de millones de dólares en ayuda, la imposición de sanciones a Rusia y la acogida de millones de refugiados ucranianos en sus países a través de programas especiales.

Después de que Trump regresara a la Casa Blanca en 2025 y mostrara una postura más cordial hacia el presidente Vladimir Putin, el Reino Unido, Francia, Alemania y otras naciones europeas formaron la “coalición de los dispuestos” para intentar proteger los intereses de Ucrania en cualquier acuerdo de paz, y trabajaron a puerta cerrada para reconciliar a los presidentes ucraniano y estadounidense. Dichos esfuerzos ayudaron a evitar que Putin llegara a un acuerdo con Trump a expensas de Ucrania. Pero aunque la coalición ha declarado en repetidas ocasiones que “no se pueden negociar acuerdos sobre los intereses y la seguridad de Europa sin los europeos”, esto ha resultado difícil de aplicar. Una y otra vez, Trump ha hecho a un lado a los aliados de Estados Unidos en favor de conversaciones directas, y en gran medida infructuosas, ya sea con Rusia o con Ucrania. “Durante años, los líderes europeos han hablado sobre la autonomía estratégica y el surgimiento de Europa como un actor de seguridad serio”, escribió para el Atlantic Council Lesia Ogryzko, directora del Centro de Seguridad Sahaidachnyi en Kiev. “Los próximos meses podrían ofrecer la prueba más clara hasta la fecha de si esas ambiciones son realistas”.

Han tenido menos influencia sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, a pesar de que sus efectos se sienten de forma intensa en todo el continente. La enérgica oposición de Europa a la decisión de Trump de ir a la guerra enfureció al líder estadounidense y deterioró las relaciones transatlánticas. En abril, en parte como un esfuerzo para reparar las relaciones con Trump, Francia y el Reino Unido anunciaron una iniciativa para organizar una operación militar que podría ayudar a proteger el tránsito libre y abierto a través del estrecho de Ormuz una vez que se acordara un cese al fuego duradero. Pero los combates intermitentes entre Estados Unidos e Irán han hecho que sea demasiado peligroso iniciar la operación. Diplomáticos de varios países europeos señalaron que la posibilidad de enviar barcos militares para ayudar a retirar las minas del estrecho o escoltar buques petroleros ha quedado esencialmente en suspenso hasta que quede claro si la guerra en verdad se encuentra en pausa.