Hackers vulneran las aplicaciones de alerta de emergencia en Ucrania y Rusia con falsas advertencias de ataques nucleares

Hackers vulneran las aplicaciones de alerta de emergencia en Ucrania y Rusia con falsas advertencias de ataques nucleares

+ Seguir en Seguir en Google
Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

El canal de alerta de ataques aéreos de Ucrania confirmó en una publicación en redes sociales que “personas no autorizadas” habían vulnerado la aplicación

Internacional
/
COMPARTIR

Durante la noche, cundió el pánico entre la población de Ucrania y Rusia después de que las aplicaciones de alerta de emergencia fueran pirateadas con falsas advertencias de ataques nucleares.

El canal de alerta de ataques aéreos de Ucrania confirmó en una publicación en redes sociales que “personas no autorizadas” habían vulnerado la aplicación y que el servicio había sido suspendido temporalmente.

Alertan de más inflación por alza en tarifas marítimas; conflicto en Medio Oriente triplica costos

Según informaron las autoridades, la aplicación, que los ucranianos utilizan a diario para recibir alertas sobre inminentes ataques con misiles y drones rusos, fue finalmente restablecida tras hacer afirmaciones alarmantes sobre altos niveles de radiación y ataques químicos en Kiev.

$!La aplicación, que los ucranianos utilizan a diario para recibir alertas sobre inminentes ataques con misiles y drones rusos, fue finalmente restablecida tras hacer afirmaciones alarmantes.
La aplicación, que los ucranianos utilizan a diario para recibir alertas sobre inminentes ataques con misiles y drones rusos, fue finalmente restablecida tras hacer afirmaciones alarmantes. AP

Las publicaciones, plagadas de faltas de ortografía y escritas en ruso, mencionaban al grupo de hackers Hitcore. Mash, un canal ruso de Telegram vinculado a los servicios de seguridad del país, afirmó haber hablado con representantes del grupo, quienes se atribuyeron la responsabilidad del ataque.

Una de las falsas alarmas decía que Rusia había lanzado un misil hipersónico Oreshnik, capaz de transportar una ojiva nuclear, y que se había declarado una alerta nuclear en toda Ucrania.

$!Las autoridades emitieron comunicados indicando que la situación estaba bajo control y afirmaron que todas las alertas públicas, incluidas las sirenas antiaéreas, funcionaban correctamente.
Las autoridades emitieron comunicados indicando que la situación estaba bajo control y afirmaron que todas las alertas públicas, incluidas las sirenas antiaéreas, funcionaban correctamente. AP

«La aplicación de alerta aérea parece haber sido objeto de influencia enemiga», declaró posteriormente la fuerza aérea ucraniana en un comunicado. «¡No existe ninguna amenaza de radiación! ¡Mantengan la calma y sigan nuestras actualizaciones en nuestro canal!».

Las autoridades emitieron comunicados indicando que la situación estaba bajo control y afirmaron que todas las alertas públicas, incluidas las sirenas antiaéreas, funcionaban correctamente.

Horas más tarde, funcionarios del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia informaron que su aplicación móvil también había sido víctima de un ciberataque masivo que provocó falsas alertas sobre armas nucleares.

$!Un mensaje falso, revisado por Reuters, ni siquiera intentaba parecer un anuncio oficial, sino que estaba plagado de coloquialismos, palabrotas y calificaba a Rusia de “pantano”.
Un mensaje falso, revisado por Reuters, ni siquiera intentaba parecer un anuncio oficial, sino que estaba plagado de coloquialismos, palabrotas y calificaba a Rusia de “pantano”. AP

Los rusos recibieron una falsa advertencia de que se habían lanzado ojivas nucleares contra todo el país y se les instó a almacenar alimentos para tres semanas y a refugiarse en sus sótanos.

Sin embargo, el ministerio restó importancia al impacto, afirmando que no se trataba de uno de sus principales canales de alerta pública, sino de una fuente de información complementaria

Un mensaje falso, revisado por Reuters, ni siquiera intentaba parecer un anuncio oficial, sino que estaba plagado de coloquialismos, palabrotas y calificaba a Rusia de “pantano”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Guerras
hackers
Guerra Rusia-Ucrania
Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Día de Muertos en la 4T

Día de Muertos en la 4T
NosotrAs: La revolución de habitarse y cuidar sin olvidarse

NosotrAs: La revolución de habitarse y cuidar sin olvidarse
Calaveras 2026: La irreverencia de la muerte alcanza a todos

Calaveras 2026: La irreverencia de la muerte alcanza a todos
Otro de los colaboradores del INE acusó que “estamos sorprendidos, nunca nos imaginamos que la institución enfrentaría una situación así, menos desde la cúpula, desde quien tiene la responsabilidad política, histórica y administrativa de conducir la institución. Nos han sumido en una gran crisis de confianza y credibilidad”.

Trabajadores del INE lamentan la situación crítica que atraviesan pero aseguran que defenderán la institución
Los análisis en diecisiete pozos y cenotes de seis comunidades resaltan una presencia elevada de coliformes fecales y bacterias patógenas como E. coli.

Mega granjas porcícolas una amenaza para los cenotes en Yucatán; contaminación del agua afecta a comunidades
Los beneficiarios de la Pensión Bienestar ya tienen calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026.

Sheinbaum autoriza depositarle 6 mil 400 pesos a hombres y mujeres, del 3 al 27 de noviembre. Consulta calendario oficial
Noticias del fin de semana en México: Prónostico de clima, Kimi Antonelli es campeón de F1 y Beca Rita Cetina 2026

Noticias del fin de semana en México: Prónostico de clima, Kimi Antonelli es campeón de F1 y Beca Rita Cetina 2026
Poncho de Nigris presentó a las celebridades que participarán en la segunda edición de Ring Royale.

Ernesto Chavana, Wendy Guevara y Oscar Burgos boxearán en la segunda edición de Ring Royale 2027