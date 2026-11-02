Hackers vulneran las aplicaciones de alerta de emergencia en Ucrania y Rusia con falsas advertencias de ataques nucleares

Durante la noche, cundió el pánico entre la población de Ucrania y Rusia después de que las aplicaciones de alerta de emergencia fueran pirateadas con falsas advertencias de ataques nucleares. El canal de alerta de ataques aéreos de Ucrania confirmó en una publicación en redes sociales que “personas no autorizadas” habían vulnerado la aplicación y que el servicio había sido suspendido temporalmente.

Según informaron las autoridades, la aplicación, que los ucranianos utilizan a diario para recibir alertas sobre inminentes ataques con misiles y drones rusos, fue finalmente restablecida tras hacer afirmaciones alarmantes sobre altos niveles de radiación y ataques químicos en Kiev.

Las publicaciones, plagadas de faltas de ortografía y escritas en ruso, mencionaban al grupo de hackers Hitcore. Mash, un canal ruso de Telegram vinculado a los servicios de seguridad del país, afirmó haber hablado con representantes del grupo, quienes se atribuyeron la responsabilidad del ataque. Una de las falsas alarmas decía que Rusia había lanzado un misil hipersónico Oreshnik, capaz de transportar una ojiva nuclear, y que se había declarado una alerta nuclear en toda Ucrania.

«La aplicación de alerta aérea parece haber sido objeto de influencia enemiga», declaró posteriormente la fuerza aérea ucraniana en un comunicado. «¡No existe ninguna amenaza de radiación! ¡Mantengan la calma y sigan nuestras actualizaciones en nuestro canal!». Las autoridades emitieron comunicados indicando que la situación estaba bajo control y afirmaron que todas las alertas públicas, incluidas las sirenas antiaéreas, funcionaban correctamente. Horas más tarde, funcionarios del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia informaron que su aplicación móvil también había sido víctima de un ciberataque masivo que provocó falsas alertas sobre armas nucleares.