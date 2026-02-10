Hallan culpable a colombiano que operaba red de narcotráfico entre Costa Rica y EU

MIAMI.- El colombiano Celso Navarro Díaz fue encontrado culpable por un jurado federal en Estados Unidos de liderar una organización dedicada al transporte de cocaína y marihuana desde la costa del Pacífico colombiano hasta Costa Rica y Estados Unidos.

El hombre de 65 años de edad, estaba acusado en una corte de Tampa, en el centro de Florida, de conspirar para traficar más de cinco kilogramos de cocaína en embarcaciones sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos y para importar esa misma cantidad de droga al país.

Durante un período de dos años, autoridades de Panamá, Colombia y la Guardia Costera de Estados Unidos interceptaron cuatro embarcaciones vinculadas a la red criminal de Navarro.

De acuerdo a la carpeta de indagación, el acusado discutía las operaciones de contrabando utilizando lenguaje altamente codificado y que también se refería de ese modo a las incautaciones tras tres de los decomisos.

Navarro ya había sido condenado anteriormente por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y se declaró culpable de ese delito en 2010, ante un tribunal federal del Distrito de Columbia, pero no detalló sobre la condena.