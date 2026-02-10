Hallan culpable a colombiano que operaba red de narcotráfico entre Costa Rica y EU

Internacional
/ 10 febrero 2026
    Hallan culpable a colombiano que operaba red de narcotráfico entre Costa Rica y EU
    Las autoridades señalaron que la cocaína tenía como destino final Estados Unidos, tras ser trasladada desde Costa Rica a través de Centroamérica y México. ESPECIAL.

Será sentenciado el próximo 22 de abril y enfrenta una pena mínima de 15 años de prisión y hasta cadena perpetua por cada cargo

MIAMI.- El colombiano Celso Navarro Díaz fue encontrado culpable por un jurado federal en Estados Unidos de liderar una organización dedicada al transporte de cocaína y marihuana desde la costa del Pacífico colombiano hasta Costa Rica y Estados Unidos.

El hombre de 65 años de edad, estaba acusado en una corte de Tampa, en el centro de Florida, de conspirar para traficar más de cinco kilogramos de cocaína en embarcaciones sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos y para importar esa misma cantidad de droga al país.

TE PUEDE INTERESAR: Kennedy afirma que el autismo lo causa una “toxina ambiental” y que se puede prevenir

Durante un período de dos años, autoridades de Panamá, Colombia y la Guardia Costera de Estados Unidos interceptaron cuatro embarcaciones vinculadas a la red criminal de Navarro.

De acuerdo a la carpeta de indagación, el acusado discutía las operaciones de contrabando utilizando lenguaje altamente codificado y que también se refería de ese modo a las incautaciones tras tres de los decomisos.

Navarro ya había sido condenado anteriormente por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y se declaró culpable de ese delito en 2010, ante un tribunal federal del Distrito de Columbia, pero no detalló sobre la condena.

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

