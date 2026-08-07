Hallan más de 50 cuerpos mal almacenados y en descomposición en funeraria de Chicago

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Hallan más de 50 cuerpos mal almacenados y en descomposición en funeraria de Chicago
    El lugar es dirigido por una pareja que anteriormente operaba un crematorio que también fue clausurado por un manejo inadecuado de restos.

No se han anunciado arrestos, pero la policía de la ciudad indicó que varios detectives investigan el caso

CHICAGO.-Las autoridades informaron el hallazgo de más de 50 cuerpos almacenados de forma indebida y en descomposición el jueves en una funeraria de Chicago.

Tras los hechos fue abierta una carpeta de indagación, mientras que los funcionarios estatales de Illinois suspendieron la licencia de uno de los directores de la funeraria, alegando que los cuerpos se mantenían en un área sin refrigeración en “condiciones deplorables”.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman estadounidenses que no hubo fuga de fósforo blanco en su base aérea en Corea del Sur

De acuerdo a los hechos fue la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook indicó que autoridades estatales y locales le notificaron que se estaban almacenando cuerpos de manera indebida en South Chicago Chapel, y se envió a investigadores y patólogos forenses. Asimismo vecinos dijeron a medios locales que la zona de la funeraria despedía un olor horrible.

Tras realizar una revisión, se encontraron restos en diversos estados de descomposición, por lo que se comenzaron las labores de identificación forense.

“El personal evalúa las condiciones de los restos y busca documentación sobre la identificación de los fallecidos, así como certificados de defunción. Este proceso podría tardar varios días para garantizar una disposición adecuada”, manifestaron

Trascendió que en un reporte preliminar sobre el caso, se indicaba de manera incorrecta que funcionarios del departamento de bomberos habían declarado la escena como un incidente de materiales peligrosos.

Los registros estatales de empresas muestran que la directora funeraria Johanna Morgan constituyó South Chicago Chapel Inc. en 2022 y que su licencia de directora funeraria fue suspendida temporalmente el miércoles.

El Departamento estatal de Regulación Financiera y Profesional señaló que la suspensión de la licencia se debió a “la determinación de que la práctica continua de la demandada representa un peligro para la seguridad, el interés y el bienestar públicos, debido a que la demandada permitió que múltiples fallecidos fueran mantenidos en un área sin refrigeración en condiciones deplorables, incluida una infestación de roedores, lo que provocó la descomposición y una infestación de larvas en los cuerpos”.

Los registros estatales de empresas también enumeran a Clark X. Morgan como presidente de la funeraria.

El Departamento de Regulación Financiera y Profesional indicó que revocó la licencia de director funerario de un tal Clark X. Morgan y lo multó con 10 mil dólares en 2024 por ejercer con una licencia vencida y por “conducta no profesional”, que no especificó.

Cabe recordar que Johanna y Clark Morgan dirigían un crematorio en Chicago Heights, al sur de Chicago, al que se le revocó la licencia el año pasado después de que las autoridades descubrieran cuerpos almacenados de forma indebida y cientos de restos cremados que nunca habían sido devueltos a sus familias.

En esa ocasión trascendió que muchos de los cuerpos en el crematorio estaban apilados unos sobre otros y no estaban refrigerados.

Johanna y Clark Morgan figuran en registros judiciales del Condado de Cook como demandados en relación con procesos legales vinculados a Heights Crematory en Chicago Heights, al sur de Chicago.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Licencias
Muertes
Restos óseos

Localizaciones


Chicago

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
El hombre norteamericano habría entrado al país con armas sin que ninguna autoridad fronteriza lo advirtiera.

Chad, estadounidense acusado de multihomicidio en Saltillo, habría cruzado a México con el arma pese a restricción
Chad “N” permanece bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial por el ataque ocurrido en la colonia Antonio Cárdenas.

De una multa de tránsito en Texas al penal de Saltillo: cómo un exmilitar de EU acabó acusado de multihomicidio
La joven recibió un disparo en la cabeza y fue trasladada a la Clínica 2 del IMSS, donde continúa bajo atención médica.

Un disparo con entrada y salida en el cráneo amenaza la vida de Litzy, sobreviviente del multihomicidio en Saltillo
Coahuila reportó un incremento en la tasa de suicidios durante 2025 en comparación con 2024.

Coahuila: Aumenta tasa de suicidios y entidad se ubica en el sexto lugar en el país
El papá de Dafne Zapata Quintos enfrenta un proceso legal acusado de violación equiparada contra la víctima cuando apenas tenía 6 años.

Padre de Dafne enfrenta juicio por abuso a menor que murió en academia militarizada
Con el desarrollo de la tecnología y los entornos digitales, la figura del gato doméstico se ha convertido en un icono indispensable de la cultura de internet y de la vida cotidiana.

Día Internacional del Gato: ¿Qué historia hay detrás del 8 de agosto?
El Fondo de Pensiones para el Bienestar continúa vigente en 2026 y permite complementar las pensiones de ciertos trabajadores que cotizaron bajo el régimen de cuentas individuales.

¿Tu pensión puede subir en 2026? Estos trabajadores del IMSS e ISSSTE pueden recibir un complemento
Memorias. Laura Esquivel compartió con VMÁS algunos de los recuerdos y sabores de su infancia que quedaron plasmados en ‘Como agua para chocolate’.

Laura Esquivel vuelve a Coahuila para celebrar los sabores que inspiraron a ‘Tita’