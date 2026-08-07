Hallan más de 50 cuerpos mal almacenados y en descomposición en funeraria de Chicago

CHICAGO.-Las autoridades informaron el hallazgo de más de 50 cuerpos almacenados de forma indebida y en descomposición el jueves en una funeraria de Chicago.

Tras los hechos fue abierta una carpeta de indagación, mientras que los funcionarios estatales de Illinois suspendieron la licencia de uno de los directores de la funeraria, alegando que los cuerpos se mantenían en un área sin refrigeración en “condiciones deplorables”.

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De acuerdo a los hechos fue la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook indicó que autoridades estatales y locales le notificaron que se estaban almacenando cuerpos de manera indebida en South Chicago Chapel, y se envió a investigadores y patólogos forenses. Asimismo vecinos dijeron a medios locales que la zona de la funeraria despedía un olor horrible.

Tras realizar una revisión, se encontraron restos en diversos estados de descomposición, por lo que se comenzaron las labores de identificación forense.

“El personal evalúa las condiciones de los restos y busca documentación sobre la identificación de los fallecidos, así como certificados de defunción. Este proceso podría tardar varios días para garantizar una disposición adecuada”, manifestaron

Trascendió que en un reporte preliminar sobre el caso, se indicaba de manera incorrecta que funcionarios del departamento de bomberos habían declarado la escena como un incidente de materiales peligrosos.

Los registros estatales de empresas muestran que la directora funeraria Johanna Morgan constituyó South Chicago Chapel Inc. en 2022 y que su licencia de directora funeraria fue suspendida temporalmente el miércoles.

El Departamento estatal de Regulación Financiera y Profesional señaló que la suspensión de la licencia se debió a “la determinación de que la práctica continua de la demandada representa un peligro para la seguridad, el interés y el bienestar públicos, debido a que la demandada permitió que múltiples fallecidos fueran mantenidos en un área sin refrigeración en condiciones deplorables, incluida una infestación de roedores, lo que provocó la descomposición y una infestación de larvas en los cuerpos”.

Los registros estatales de empresas también enumeran a Clark X. Morgan como presidente de la funeraria.

El Departamento de Regulación Financiera y Profesional indicó que revocó la licencia de director funerario de un tal Clark X. Morgan y lo multó con 10 mil dólares en 2024 por ejercer con una licencia vencida y por “conducta no profesional”, que no especificó.

Cabe recordar que Johanna y Clark Morgan dirigían un crematorio en Chicago Heights, al sur de Chicago, al que se le revocó la licencia el año pasado después de que las autoridades descubrieran cuerpos almacenados de forma indebida y cientos de restos cremados que nunca habían sido devueltos a sus familias.

En esa ocasión trascendió que muchos de los cuerpos en el crematorio estaban apilados unos sobre otros y no estaban refrigerados.

Johanna y Clark Morgan figuran en registros judiciales del Condado de Cook como demandados en relación con procesos legales vinculados a Heights Crematory en Chicago Heights, al sur de Chicago.