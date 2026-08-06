Confirman estadounidenses que no hubo fuga de fósforo blanco en su base aérea en Corea del Sur

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    Confirman estadounidenses que no hubo fuga de fósforo blanco en su base aérea en Corea del Sur
    El Air Force One con el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llega a la base aérea de Osan en Pyeongtaek, Corea del Sur, el viernes 20 de mayo de 2022. AP/Lee Jin-man

El fósforo blanco es una sustancia química controversial utilizada en municiones incendiarias y proyectiles de humo

SEÚL, COREA DEL SUR- El ejército de Estados Unidos afirmó el jueves que sus investigaciones confirmaron que no hubo ninguna fuga de fósforo blanco en una de sus bases aéreas en Corea del Sur, días después de que las autoridades locales instaran a los residentes a evacuar por preocupaciones sobre una presunta fuga.

El 28 de julio, el gobierno municipal de Pyeongtaek envió mensajes de texto en los que aconsejaba a sus residentes trasladarse a lugares seguros y evitar la exposición de la piel, al afirmar que se había filtrado fósforo blanco en la Base Aérea de Osan, en la ciudad, situada justo al sur de Seúl, la capital.

El fósforo blanco es una sustancia química controversial utilizada en municiones incendiarias y proyectiles de humo. Cuando se enciende, arde a temperaturas extremadamente altas y puede provocar incendios en edificios y quemar la carne humana hasta el hueso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/segun-un-investigador-israel-esta-utilizando-fosforo-blanco-para-arrasar-la-tierra-en-el-sur-del-libano-LG19689013

Funcionarios municipales indicaron que levantaron la alerta de evacuación más tarde ese mismo día después de que se les informara que el ejército de Estados Unidos había terminado los trabajos de descontaminación. Señalaron que sus mensajes de texto anteriores se emitieron tras consultas con el ejército de Estados Unidos y con oficinas policiales y de emergencias de Corea del Sur.

El ejército de Estados Unidos señaló en un comunicado el jueves que confirmó que la cristalización y los residuos identificados durante una inspección rutinaria de municiones ese día no eran fósforo blanco ni contenían rastros de la sustancia.

Agregó que un análisis posterior concluyó que el residuo era una corrosión superficial no peligrosa, resultado de la exposición ambiental a lo largo del tiempo. Indicó que no hubo heridos.

$!Una protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Seúl para instar a EU que investigue una fuga de fósforo blanco en su Base Aérea de Osan en Pyeongtaek.
Una protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Seúl para instar a EU que investigue una fuga de fósforo blanco en su Base Aérea de Osan en Pyeongtaek. EFE/EPA/YONHAP

“Agradecemos la estrecha colaboración de la ciudad para mantener segura a nuestra comunidad, y damos las gracias a todos por su paciencia mientras nuestro equipo trabajaba para resolver esta situación”, indicó el coronel Ryan Ley, comandante del 51º Ala de Caza, en el comunicado.

Estados Unidos tiene alrededor de 28,500 soldados destinados en Corea del Sur como disuasión ante posibles agresiones de Corea del Norte.

La presencia militar de Estados Unidos, junto con delitos en los que han estado implicados miembros del servicio de Estados Unidos y el papel de Estados Unidos en la turbulenta historia moderna de Corea del Sur, ha sido una fuente de sentimientos antiestadounidenses entre muchos surcoreanos.

A principios de esta semana, ocho estudiantes surcoreanos fueron detenidos por presuntamente irrumpir en la base de Osan mientras gritaban consignas antiestadounidenses.

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