Hasta ahora casi mil casos de cyclospora afectan a Michigan en el mayor brote parasitario del estado

No se han reportado muertes y no se ha identificado la fuente de las infecciones por cyclospora . Mientras tanto, se han realizado investigaciones sobre enfermedades similares en otros 28 estados, entre ellos, Ohio, donde personas justo al otro lado de la frontera con Michigan también están enfermando.

NUEVA YORK- Casi miñ personas en Michigan han sido diagnosticadas con una infección parasitaria que puede causar semanas de diarrea acuosa, lo que la convierte en el mayor brote de este tipo en la historia del estado y en uno de los más grandes del país en años.

Las autoridades de Michigan anunciaron por primera vez el brote la semana pasada, cuando tenían conocimiento de más de 170 casos, todos en la esquina sureste del estado, desde el 22 de junio. Michigan por lo general identifica solo unos 50 casos al año.

El estado informó el miércoles que la cifra había aumentado a 992, entre los que hubo unas 40 hospitalizaciones. Justo al otro lado de la línea estatal, el condado de Lucas, en Ohio, reportó 306 casos hasta el miércoles. El noroeste de Ohio ha registrado más de 400 casos.

Los aumentos de cyclospora pueden ser difíciles de investigar, y las fuentes de intoxicación alimentaria pueden ser complicadas de establecer. Pero “claramente ocurre ahora mismo un brote vinculado”, manifestó el miércoles a The Associated Press la doctora Natasha Bagdasarian, directora médica ejecutiva de Michigan.

Esto es lo que hay que saber sobre la situación actual:

¿Qué es la cyclospora?

La cyclospora es un parásito microscópico y esférico que comúnmente causa diarrea acuosa “con evacuaciones intestinales frecuentes y a veces explosivas”, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés). La enfermedad, llamada ciclosporiasis, no suele poner en peligro la vida y típicamente se trata con antibióticos. Los brotes tienden a ocurrir con mayor frecuencia a finales de la primavera y en verano.

Este parásito, que prospera con el calor, infecta los intestinos y se propaga a través de las heces. En el pasado, las personas se infectaban al consumir frutas o verduras que estuvieron expuestas a agua de riego contaminada con heces.

Es menos común que otros tipos de enfermedades transmitidas por alimentos, como la salmonela y la E. coli. Durante años, se reportaron pocos brotes de cyclospora en Estados Unidos cada año. Pero la cifra empezó a aumentar hace aproximadamente una década, con un repunte particularmente notable en 2018 y 2019. Los expertos atribuyen los incrementos al cambio climático y a una mejor detección.

¿Cómo se compara este brote con los anteriores en Estados Unidos?

Faltan datos exhaustivos sobre los brotes de cyclospora. Pero la información disponible muestra que solo un pequeño número de brotes documentados en los últimos 20 años ha superado los mil casos. Esa breve lista incluye un brote de 1997 vinculado a frambuesas guatemaltecas, en el que enfermaron más de 1.000 personas en Estados Unidos y Canadá, y un brote de 2019 relacionado con albahaca mexicana que enfermó a más de 2.400.

Existen varias razones por las que es difícil conocer el impacto exacto, explicó Melanie Firestone, investigadora de enfermedades transmitidas por alimentos de la Universidad de Minnesota. Algunas de las pruebas que se usan para detectar tipos de intoxicación alimentaria no están diseñadas para identificar la cyclospora, “así que hay un gran subregistro en esto”, señaló.