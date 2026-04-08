Hegseth afirma que Irán ‘suplicó’ un alto al fuego después de que Trump y Teherán acordaran una pausa de dos semanas

“Irán suplicó este alto el fuego, y todos lo sabemos”, dijo Hegseth en la primera rueda de prensa del Pentágono desde que Donald Trump anunciara una pausa de dos semanas en las hostilidades el martes por la noche.

Tras 40 días y 40 noches de guerra, Pete Hegseth , secretario de Defensa de Estados Unidos, aludió el miércoles a la providencia divina al declarar a los periodistas que las fábricas de armas de Irán habían quedado reducidas a escombros, su ejército inoperante durante años y su líder supremo herido y desfigurado, todo ello por un alto el fuego temporal.

“La Operación Furia Épica diezmó al ejército iraní y lo dejó inoperante en combate durante los próximos años”.

Junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, Hegseth afirmó que los ataques llevados a cabo en la última oleada, antes del plazo autoimpuesto por Trump, habían “destruido por completo la base industrial de defensa de Irán”.

Irán aún podía disparar las armas que tenía almacenadas —reconoció que “todavía pueden disparar”—, pero ya no podía fabricar las armas para reemplazarlas.

Trump publicó el martes por la noche en Truth Social que había accedido a suspender las operaciones militares, menos de dos horas antes de su propio plazo apocalíptico para diezmar la totalidad de la civilización iraní, tras una intervención de última hora del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y del jefe del ejército, el general Asim Munir.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, confirmó la aceptación poco después. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció que enviaría una delegación a Islamabad para mantener conversaciones formales a partir del viernes.

Por su parte, Irán también se declaró victorioso. Su consejo de seguridad anunció que “se han alcanzado prácticamente todos los objetivos de la guerra”.

El alto el fuego pone fin temporalmente a más de cinco semanas de guerra, que comenzaron el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron casi 900 ataques en 12 horas contra la infraestructura militar, las instalaciones de misiles y el liderazgo iraní.

Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, murió el primer día, y su hijo, Mojtaba Khamenei, fue designado su sucesor el 8 de marzo.

Hegseth insistió en que lo que mantuvo a Irán en la mesa de negociaciones fue la amenaza de lo que vendría después.

Si Teherán no hubiera aceptado, Estados Unidos había preparado ataques contra centrales eléctricas, puentes e infraestructura energética: «objetivos que no podían defender ni reconstruir de forma realista. Les habría llevado décadas».

Caine confirmó que 13 militares estadounidenses murieron durante la guerra.

El total de fallecidos en la región supera los 5000, incluyendo más de 1600 civiles iraníes y al menos 1497 personas en el Líbano.

El ejército estadounidense había gastado aproximadamente 12 700 millones de dólares al sexto día, y el Congreso tenía pendiente una solicitud de fondos adicionales por valor de 200 000 millones de dólares .

Los términos de cualquier acuerdo duradero siguen siendo abiertamente contradictorios. Trump publicó el miércoles por la mañana que Irán entregaría su uranio enriquecido y que no habría más enriquecimiento en el futuro.

La contrapropuesta de Irán , de diez puntos y publicada por su propio Consejo Supremo de Seguridad Nacional, exige explícitamente el derecho a enriquecer uranio.

El alto el fuego en sí también es objeto de controversia. Israel afirma que no abarca el Líbano, donde las campañas de ataques terrestres y aéreos son las más intensas desde la invasión israelí del norte. Tanto Pakistán como Irán han declarado que un alto el fuego incluiría al Líbano.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán advirtió que “tenemos las manos en el gatillo, y en el momento en que el enemigo cometa el más mínimo error, responderemos con toda nuestra fuerza”.

Hegseth también utilizó un lenguaje similar. Al preguntársele cuánto tiempo permanecerían las fuerzas estadounidenses en la región, respondió: «No nos vamos a ir a ninguna parte».