Exhiben hundimientos de pilotes del Tren Maya

Personal del Ejército realiza apuntalamiento de los pilotes, lo que de acuerdo con el colectivo evidencia los hundimientos en la estructura, algo que habían advertido previamente.

La organización ambientalista Sélvame del Tren exhibió hundimientos en los pilotes colocados en cenotes y cavernas del Tramo 5 del Tren Maya , entre Cancún y Tulum.

“Están ‘reparando’ las columnas porque seguramente se está hundiendo”, afirmó el ambientalista José Urbina, quien atribuyó el problema a fallas constructivas o a la fragilidad del terreno.

Explicó que la perforación masiva en roca caliza puede provocar microcolapsos, agravados por el peso y la vibración del tren.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló no contar con información al respecto.

Durante la obra del Tren Maya, la ruta fue modificada por decisión del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador para internarla en la selva, lo que implicó la colocación de miles de pilotes a gran profundidad.

Desde 2024, activistas documentaron contaminación del agua y corrosión en las estructuras.

Ese mismo año, la Profepa admitió ante un juez daños a cenotes, cavernas y ríos subterráneos, incumpliendo normas ambientales. Urbina advirtió que podría haber más columnas con daños estructurales.

Wilberth Esquivel, un ingeniero civil yucateco, fue quien difundió imágenes de las obras para frenar el hundimiento mientras en el video le advierten que no puede grabar por ser una área federal.

El Tren Maya, cuyo costo superó los 500 mil millones de pesos, fue declarado de seguridad nacional durante su ejecución.