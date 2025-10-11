Helicóptero se desploma sobre estacionamiento playero en Orange, California

El 11 de octubre se reportó que un helicóptero BELL 220SP se desplomó sobre un estacionamiento, próximo a la playa, en la ciudad de Orange, California.

En redes sociales, se viralizó cómo el helicóptero perdió el control, se estrelló contra unas palmeras y posteriormente, cayó al suelo.

El Departamento de Policía de Huntington Beach informó que el accidente sucedió entre las calles de Twin Dolphins Drive y Beach Boulevard.

‘Cinco personas fueron transportadas al hospital para recibir tratamiento. El helicóptero involucrado está asociado con el evento Cars and Copters programado para esta mañana’ informó la policía local.

Hasta el momento, no se han reportado fallecidos, pero sí cinco heridos, quienes fueron trasladados a un hospital para su atención médica.