Helicóptero se desploma sobre estacionamiento playero en Orange, California

Internacional
/ 11 octubre 2025
    Helicóptero se desploma sobre estacionamiento playero en Orange, California
    Helicóptero se desploma sobre estacionamiento playero en Orange, California FOTO: VANGUARDIA

El incidente se viralizó después que varios testigos grabaran cómo el helicóptero perdía el control, hasta su caída.

El 11 de octubre se reportó que un helicóptero BELL 220SP se desplomó sobre un estacionamiento, próximo a la playa, en la ciudad de Orange, California.

En redes sociales, se viralizó cómo el helicóptero perdió el control, se estrelló contra unas palmeras y posteriormente, cayó al suelo.

El Departamento de Policía de Huntington Beach informó que el accidente sucedió entre las calles de Twin Dolphins Drive y Beach Boulevard.

Cinco personas fueron transportadas al hospital para recibir tratamiento. El helicóptero involucrado está asociado con el evento Cars and Copters programado para esta mañana’ informó la policía local.

Hasta el momento, no se han reportado fallecidos, pero sí cinco heridos, quienes fueron trasladados a un hospital para su atención médica.

El departamento de Bomberos informó que 2, de los 5 heridos, estaban dentro del vehículo aéreo, mientras que los otros 3 eran transeúntes que fueron afectados tras el desplome.

Todavía no se ha esclarecido, por parte de las autoridades ni de los involucrados, qué provocó el desplome del helicóptero.

Temas


Accidentes
Víctimas
Viral

Localizaciones


California
Estados Unidos

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

