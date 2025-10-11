No hay sobrevivientes tras estallido de planta de explosivos en Estados Unidos

La explosión en una zona rural de Tennessee que arrasó una planta de explosivos y se sintió a kilómetros de distancia no dejó sobrevivientes, informaron las autoridades el sábado.

Aún se desconoce el número total de personas fallecidas, al igual que la causa de la explosión ocurrida el viernes. Para el fin de semana, la devastación se hizo más evidente, mientras que las autoridades indicaron que no habían encontrado sobrevivientes.

”Hay un torbellino de emociones”, declaró el jefe policial del condado Humphreys, Chris Davis, en conferencia de prensa, haciendo una pausa para aclararse la garganta antes de pedir oraciones por las familias de las víctimas con una voz temblorosa.

”No hemos recuperado sobrevivientes”, añadió.

Davis dijo el viernes que 18 personas estaban desaparecidas y el sábado indicó que se podría asumir que cualquiera que estuviera dentro del edificio está fallecido.

Las autoridades estatales trasladaron un equipo de “ADN rápido” para ayudar a identificar los restos recuperados en el sitio. La explosión dejó un caos humeante de metal retorcido y vehículos quemados en la planta de Accurate Energetic Systems, que suministra e investiga explosivos para el ejército.

Davis dijo que alrededor de 300 socorristas trabajan de manera “lenta y metódica” mientras lidian con material explosivo que ha sido dañado y sigue siendo volátil. Se cuenta con una ambulancia y un helicóptero para evacuaciones aéreas, por la seguridad de los socorristas.

”No se trata de un accidente laboral, no se trata de un tornado, fueron explosiones. Y diría que, en este momento, lidiamos con restos humanos”, indicó.

Guy McCormick, un agente especial de supervisión de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), dijo que los especialistas en explosivos y técnicos en bombas tratan de asegurar el área antes de que lleguen los investigadores nacionales del organismo. Afirmó que la naturaleza de la escena puede cambiar debido al calor y la presión causados por la explosión.

Davis señaló que podrían pasar días, semanas o incluso meses antes de que se descarte la posibilidad de un acto delictivo.

El sitio está ubicado en una zona densamente boscosa del centro de Tennessee, entre el económicamente importante río Tennessee al oeste y la bulliciosa metrópolis de Nashville al este. Modestos hogares salpican el paisaje boscoso, viviendas pertenecientes a “gente de campo de toda la vida”, como lo describió el local Terry Bagsby.

‘MUCHO DOLOR’

Bagsby, de 68 años, está jubilado, pero ayuda trabajando en la caja de una gasolinera cerca del sitio. Dijo que la comunidad está “muy, muy triste”.

Señaló que conoce a personas que trabajaban en el sitio y están desaparecidas.

”No sé cómo explicarlo... Solo mucho dolor”.

En el sitio web de la empresa se indica que procesa explosivos y municiones en una instalación de ocho edificios que se extiende por colinas boscosas en el área de Bucksnort, a unos 97 kilómetros (60 millas) al suroeste de Nashville. No se sabe cuántas personas trabajan en la planta o cuántas estaban allí cuando ocurrió la explosión.

Accurate Energetic Systems, con sede en la cercana McEwen, sostuvo en una publicación en redes sociales el viernes que sus “pensamientos y oraciones” están con las familias y la comunidad afectada.

”Extendemos nuestra gratitud a todos los socorristas que continúan trabajando incansablemente en condiciones difíciles”, se lee en la publicación.

LA EXPLOSIÓN DESPERTÓ A LOS RESIDENTES

La empresa ha recibido numerosos contratos militares, principalmente del Ejército y la Marina de Estados Unidos, para suministrar diferentes tipos de municiones y explosivos, según registros públicos. Los productos van desde explosivos a granel hasta minas terrestres y pequeñas cargas de demolición, incluido el C4.

Cuando ocurrió la explosión, los residentes de Lobelville, a 20 minutos en auto del lugar, relataron que sintieron que sus casas temblaban, y algunas personas capturaron el fuerte estruendo de la explosión en las cámaras de sus hogares.

La explosión sacudió a Gentry Stover de su sueño.

”Pensé que la casa se había derrumbado conmigo dentro”, dijo a The Associated Press. “Vivo muy cerca de Accurate y me di cuenta unos 30 segundos después de despertarme que tenía que haber sido eso”.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, publicó en X que se mantiene al tanto de la situación y pidió “a los habitantes de Tennessee que se unan a nosotros en oración por las familias afectadas por este trágico incidente”.

Un pequeño grupo se reunió el viernes por la noche en un parque cercano para una vigilia, sosteniendo velas mientras rezaban por los desaparecidos y sus familias y cantaban “Amazing Grace”.

Estados Unidos tiene una larga historia de accidentes mortales en lugares de trabajo, como la explosión de la mina de carbón de Monongah, en la que murieron 362 hombres y niños en Virginia Occidental en 1907. Varios accidentes industriales de alto perfil ocurridos en la década de 1960 llevaron al presidente Richard Nixon a firmar una ley para crear la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional al año siguiente.

En 2019, Accurate Energetic Systems enfrentó varias pequeñas multas del Departamento de Trabajo por violaciones de políticas destinadas a proteger a los trabajadores de la exposición a productos químicos peligrosos, radiación y otros irritantes.

En 2014, ocurrió una explosión en otra instalación de municiones en la misma pequeña comunidad, matando a una persona e hiriendo al menos a tres más.