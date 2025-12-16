¡Histórico!, logran identificar por primera vez a una víctima de la bomba atómica mediante un análisis de ADN

    ¡Histórico!, logran identificar por primera vez a una víctima de la bomba atómica mediante un análisis de ADN
    Un visitante observa una enorme fotografía de Hiroshima devastada por el primer bombardeo atómico del mundo en el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima, Japón. Foto: EFE/ Franck Robichon

La víctima ha sido identificada como Hatsue Kajiyama, una niña de 13 años

TOKIO- Las autoridades japonesas han identificado por primera vez a una víctima de la bomba atómica mediante un análisis de ADN, anunciaron este lunes, la primera vez que el uso de esta técnica con restos de la tragedia arroja un resultado exitoso.

La víctima ha sido identificada como Hatsue Kajiyama, una niña de 13 años que desapareció tras el bombardeo estadounidense a Hiroshima el 6 de agosto de 1945, y cuyos restos se almacenaban en unas instalaciones del Parque Conmemorativo de la Paz de la ciudad del oeste nipón junto a los de otras 70 mil víctimas sin reclamar en estos 80 años.

Los restos de Hatsue, que de forma inusual incluían muestras de cabello, se conservaban bajo el nombre de Michiko Kajiyama, su hermana menor.

Las cenizas habría permanecido almacenadas en ese estado de no ser por Shuji Kajiyama, el sobrino sexagenario de Hatsue, residente en el vecino pueblo de Fuchu, que sospechó que los restos podrían pertenecer a su tía y solicitó a las autoridades que lo verificaran.

Así, entre finales de noviembre y principios de este mes, la Universidad Dental de Kanagawa extrajo ADN del cabello conservado y lo comparó con el de la hermana menor de Hatsue, de 91 años, confirmando el parentesco y su identidad.

Se cree que la joven Hatsue podría haber llevado ropa o artículos marcados con el nombre de su hermana el día del ataque, lo que habría llevado al error a la hora de catalogar sus restos.

En el denominado Túmulo Conmemorativo de la Bomba Atómica de Hiroshima se conservan los restos de aproximadamente 70.000 víctimas no identificadas, así como 812 conjuntos de restos cuyos nombres se conocen, pero que nunca han sido reclamados. Entre estas cenizas, en diez casos se conservan cabello de las víctimas.

Las autoridades locales planean seguir realizando análisis de ADN si los familiares de las víctimas lo solicitan en el futuro.

