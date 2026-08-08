Honran en Ucrania a Oleksiy Yukov el ‘recolector de almas’, que murió recuperando cadáveres de guerra

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Honran en Ucrania a Oleksiy Yukov el ‘recolector de almas’, que murió recuperando cadáveres de guerra
    Sacerdotes ofician la ceremonia de despedida de Oleksiy Yukov, quien murió cuando exhumaba los cadáveres de soldados caídos en el frente de la región de Donetsk, en la catedral de San Vladimiro de Kiev. AP/Efrem Lukatsky

Yukov fundó la organización Platsdarm (“cabeza de puente”) porque creía que todos los muertos requieren un entierro digno

KIEV, UCRANIA- Ucrania rindió homenaje el sábado a Oleksiy Yukov, un voluntario que pasó más de dos décadas recuperando los cuerpos de civiles y soldados, muchos de ellos rusos, muertos por la guerra. Tenía 40 años.

Se celebró un oficio cristiano ortodoxo en la Catedral de San Volodymyr, en el centro de Kyiv, donde miles de personas se reunieron para presentar sus respetos tras su muerte en una explosión por una mina terrestre durante una misión de recuperación el 5 de agosto. Los dolientes también se congregaron en la principal plaza Maidán de Kiev antes del oficio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/por-que-ucrania-y-rusia-buscan-paralizar-sus-respectivas-economias-con-ataques-aereos-LB22679233

Yukov fundó la organización Platsdarm (“cabeza de puente”) porque creía que todos los muertos requieren un entierro digno. Se le conocía como un “recolector de almas”.

$!Familiares, amigos y camaradas con un retrato asisten a una ceremonia de despedida para presentar sus respetos finales a Oleksii Yukov en Kiev, Ucrania.
Familiares, amigos y camaradas con un retrato asisten a una ceremonia de despedida para presentar sus respetos finales a Oleksii Yukov en Kiev, Ucrania. EFE/EPA/Sergey Dolzhenko

Yukov, de la región de Donbás devastada por la guerra, era instructor de artes marciales. Comenzó a recuperar cadáveres cuando era adolescente, tras encontrar restos de soldados soviéticos y rusos de la Segunda Guerra Mundial.

$!Familiares, amigos y compañeros asisten a una ceremonia de despedida para rendir el último homenaje a Oleksii Yukov en la plaza de la Independencia de Kiev.
Familiares, amigos y compañeros asisten a una ceremonia de despedida para rendir el último homenaje a Oleksii Yukov en la plaza de la Independencia de Kiev. EFE/EPA/Sergey Dolzhenko

Los voluntarios de Platsdarm se adentran en campos y bosques, entre ruinas y a través del territorio, donde el suelo a menudo está minado.

La viuda de Yukov, Evhenyia Kaluhyna, prometió continuar su labor, sollozando al hablar en el funeral, con un vestido blanco bordado y de pie junto al féretro abierto de su esposo.

$!Eugenia (i), viuda de Oleksii Yukov, y la hermana de este, reaccionan en la ceremonia para rendirle el último homenaje en la plaza de la Independencia.
Eugenia (i), viuda de Oleksii Yukov, y la hermana de este, reaccionan en la ceremonia para rendirle el último homenaje en la plaza de la Independencia. EFE/EPA/Sergey Dolzhenko

“El trabajo era difícil y aterrador”, dijo. “Pero les prometo que lo continuaremos porque los (muertos) lo merecen, y ustedes lo merecen por todo lo que hicieron”.

Yukov había sufrido lesiones en las piernas y perdió un ojo en una explosión de mina en 2022. Aún recuperándose de esas heridas, regresó a la línea del frente.

En una publicación en redes sociales el mes pasado, Yukov describió el entorno en que trabajaba.

“Minas a distancia, bombardeos, drones: todo está en tu contra. Pero vas y haces todo para garantizar que cada alma regrese a casa”, expresó.

También se dirigió a quienes creían que los cuerpos rusos simplemente deberían dejarse atrás: “Cuando dicen: ‘Que se pudran’, no estoy de acuerdo. Así es como luchamos por cada alma”.

Yukov habló de su trabajo en términos religiosos, al afirmar que un cuerpo era un alma esperando volver a casa.

“Esto es acción”, escribió. “Acción todos los días en los campos, en las franjas de bosque, entre las ruinas, donde tu vida puede terminar en cualquier momento”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bombas
Muertes
Guerra Rusia-Ucrania

Localizaciones


KIEV

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
El hombre norteamericano habría entrado al país con armas sin que ninguna autoridad fronteriza lo advirtiera.

Chad, estadounidense acusado de multihomicidio en Saltillo, habría cruzado a México con el arma pese a restricción
Dignidad Animal señaló un incremento en las denuncias ciudadanas por abandono, maltrato y crueldad animal en Coahuila.

Aumentan denuncias por maltrato animal en Coahuila; Dignidad Animal reporta 11 casos vinculados a proceso
Chad “N” permanece bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial por el ataque ocurrido en la colonia Antonio Cárdenas.

De una multa de tránsito en Texas al penal de Saltillo: cómo un exmilitar de EU acabó acusado de multihomicidio
La mayoría de las personas no está preparada para afrontar una interrupción prolongada del suministro eléctrico, internet e improvisa soluciones en medio de la incertidumbre y, a menudo de manera desacertada.

¿Qué haría si mañana fallan el agua, la luz y el transporte?, un experto explica qué es lo que se debe hacer
Nu, la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) que tomó gran relevancia en los últimos años entre la sociedad joven mexicana, concluyó su transformación a institución de banca múltiple.

¿Qué significa que Nu ya sea un banco? Lo que cambia con tu ahorro y saldo
La Modalidad 44 del IMSS permite a determinados trabajadores independientes incorporarse voluntariamente al régimen obligatorio y acceder a servicios médicos y otras prestaciones.

Modalidad 44 del IMSS: así pueden los trabajadores independientes asegurar su futuro y acceder a una pensión
La joven recibió un disparo en la cabeza y fue trasladada a la Clínica 2 del IMSS, donde continúa bajo atención médica.

Un disparo con entrada y salida en el cráneo amenaza la vida de Litzy, sobreviviente del multihomicidio en Saltillo
Coahuila reportó un incremento en la tasa de suicidios durante 2025 en comparación con 2024.

Coahuila: Aumenta tasa de suicidios y entidad se ubica en el sexto lugar en el país