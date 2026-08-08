Honran en Ucrania a Oleksiy Yukov el ‘recolector de almas’, que murió recuperando cadáveres de guerra

KIEV, UCRANIA- Ucrania rindió homenaje el sábado a Oleksiy Yukov, un voluntario que pasó más de dos décadas recuperando los cuerpos de civiles y soldados, muchos de ellos rusos, muertos por la guerra. Tenía 40 años. Se celebró un oficio cristiano ortodoxo en la Catedral de San Volodymyr, en el centro de Kyiv, donde miles de personas se reunieron para presentar sus respetos tras su muerte en una explosión por una mina terrestre durante una misión de recuperación el 5 de agosto. Los dolientes también se congregaron en la principal plaza Maidán de Kiev antes del oficio.

Yukov fundó la organización Platsdarm (“cabeza de puente”) porque creía que todos los muertos requieren un entierro digno. Se le conocía como un “recolector de almas”.

Yukov, de la región de Donbás devastada por la guerra, era instructor de artes marciales. Comenzó a recuperar cadáveres cuando era adolescente, tras encontrar restos de soldados soviéticos y rusos de la Segunda Guerra Mundial.

Los voluntarios de Platsdarm se adentran en campos y bosques, entre ruinas y a través del territorio, donde el suelo a menudo está minado. La viuda de Yukov, Evhenyia Kaluhyna, prometió continuar su labor, sollozando al hablar en el funeral, con un vestido blanco bordado y de pie junto al féretro abierto de su esposo.

“El trabajo era difícil y aterrador”, dijo. “Pero les prometo que lo continuaremos porque los (muertos) lo merecen, y ustedes lo merecen por todo lo que hicieron”. Yukov había sufrido lesiones en las piernas y perdió un ojo en una explosión de mina en 2022. Aún recuperándose de esas heridas, regresó a la línea del frente. En una publicación en redes sociales el mes pasado, Yukov describió el entorno en que trabajaba. “Minas a distancia, bombardeos, drones: todo está en tu contra. Pero vas y haces todo para garantizar que cada alma regrese a casa”, expresó. También se dirigió a quienes creían que los cuerpos rusos simplemente deberían dejarse atrás: “Cuando dicen: ‘Que se pudran’, no estoy de acuerdo. Así es como luchamos por cada alma”. Yukov habló de su trabajo en términos religiosos, al afirmar que un cuerpo era un alma esperando volver a casa.

“Esto es acción”, escribió. “Acción todos los días en los campos, en las franjas de bosque, entre las ruinas, donde tu vida puede terminar en cualquier momento”.