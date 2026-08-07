¿Tu pensión puede subir en 2026? Estos trabajadores del IMSS e ISSSTE pueden recibir un complemento

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    ¿Tu pensión puede subir en 2026? Estos trabajadores del IMSS e ISSSTE pueden recibir un complemento
    El Fondo de Pensiones para el Bienestar continúa vigente en 2026 y permite complementar las pensiones de ciertos trabajadores que cotizaron bajo el régimen de cuentas individuales. FOTO: ESPECIAL

Conoce quiénes pueden acceder al apoyo, cuáles son los requisitos y cuál es el monto máximo considerado este año.

En 2026, algunos trabajadores pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pueden recibir un complemento a su pensión mediante el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Este mecanismo fue creado en mayo de 2024 con el objetivo de mejorar el monto de retiro de quienes cotizaron bajo el régimen de cuentas individuales y acercar su pensión al salario promedio registrado durante el último año de cotización.

Para este año, el límite máximo considerado para el complemento es de 17 mil 885.85 pesos mensuales.

https://vanguardia.com.mx/informacion/sheinbaum-le-deposita-mas-de-17-mil-pesos-al-mes-a-todos-los-trabajadores-y-pensionados-que-presenten-esta-documentacion-y-cumplan-estos-requisitos-CA22664666

Estos trabajadores del IMSS pueden acceder al complemento

En el caso del IMSS, el beneficio está dirigido a personas que cumplan con diversos requisitos establecidos para las pensiones bajo el régimen de cuentas individuales.

Entre los principales criterios se encuentran:

- Tener 65 años al momento de solicitar la pensión por vejez.

- Haber comenzado a cotizar bajo la Ley del Seguro Social vigente desde el 1 de julio de 1997.

- Contar con las semanas de cotización necesarias. En 2026 se requieren 875 semanas.

- Tener una resolución de pensión emitida a partir del 2 de mayo de 2024.

- Recibir una pensión inferior al salario promedio obtenido durante el último año de cotización.

- Cumplir con las demás condiciones correspondientes al tipo de pensión.

Cuando la persona reúne los requisitos, el complemento se determina durante el proceso de pensión.

$!Este mecanismo fue creado en mayo de 2024 con el objetivo de mejorar el monto de retiro.
Este mecanismo fue creado en mayo de 2024 con el objetivo de mejorar el monto de retiro. FOTO: ESPECIAL

¿Qué pasa con los trabajadores del ISSSTE?

Los trabajadores del ISSSTE también pueden acceder al Fondo de Pensiones para el Bienestar si se pensionan bajo el régimen de cuentas individuales y cumplen con las condiciones previstas en la legislación.

Entre los criterios se contempla tener 65 años o más al momento de pensionarse, pertenecer al régimen de cuentas individuales y recibir una pensión dentro del rango establecido para obtener el complemento.

¿Cuánto puede aumentar la pensión?

El apoyo no significa que todos los beneficiarios recibirán automáticamente el equivalente al 100% de su último salario. El monto depende de la diferencia entre la pensión otorgada y el salario de referencia, considerando el límite anual.

https://vanguardia.com.mx/informacion/sheinbaum-reabre-registro-para-depositarle-6-mil-400-pesos-a-hombres-y-mujeres-mayores-de-65-anos-de-edad-requisitos-y-como-inscribirse-KF22638983

Los resultados reportados por el IMSS muestran el alcance del mecanismo: hasta mayo de 2026, los 7 mil 224 beneficiarios registrados pasaron, en promedio, de recibir un monto equivalente al 52.5% de su último salario a 96.1% con el complemento.

Así, el Fondo busca mejorar las condiciones de retiro de trabajadores que cumplen los requisitos, con un límite que para 2026 asciende a 17 mil 885.85 pesos mensuales y que se actualiza anualmente.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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