Padre de Dafne enfrenta juicio por abuso a menor que murió en academia militarizada

El papá de Dafne Zapata Quintos, la niña de 13 años que murió el pasado 16 de julio tras novatadas y torturas en el campamento de verano de la Academia Militarizada Doenitz, de Ciudad Madero, enfrenta un proceso legal acusado de violación equiparada contra la víctima cuando apenas tenía 6 años. De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Gabriel Alejandro Zapata Enriquez, quien es abogado en Tampico y director de una escuela primaria, fue vinculado a proceso el 11 de octubre del 2019 por el delito de violación equiparada en Ciudad Mante, donde la niña vivía con su madre, Alejandra Quintos. Según la información, los hechos ocurrieron el 3 de agosto del 2019 en la Colonia Las Brisas, consta en la carpeta de investigación 056/2019. La autoridad determinó en esa ocasión prisión preventiva por dos años y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación, por lo que Zapata ya está libre, aunque el proceso sigue, incluso, con una audiencia programada para mañana. Tras los hechos del 2019, una juez de Control dictó una orden de restricción al padre, por lo que no tenía contacto con su hija, quien recibía tratamiento psicológico junto a su madre, y se alistaban a declarar. Cabe destacar que la Fiscalía de Tamaulipas mantiene abierta la carpeta de investigación por feminicidio tras determinar que la muerte de la menor no fue consecuencia de una baja de presión, como informó inicialmente la academia, sino de una asfixia por sumersión y presentar múltiples lesiones en el cuerpo.

¿POR QUÉ ACUDIÓ A LAS AUDIENCIAS POR LA MUERTE DE DAFNE? No obstante, Zapata fungió como representante de Quintos, tras ser nombrado por ella, en las primeras audiencias por la muerte de su hija, ocurrida tres días después de que ingresó al campamento de verano. Mientras que la madre de la menor ha destacado por sus denuncias y acusaciones públicas en torno a la muerte, por la que ya hay tres detenidos, su padre ha tenido un perfil bajo. Luego de que se difundiera públicamente la acusación de violación contra Zapata, la madre de la niña señaló que nunca se casaron y que mañana tienen audiencia programada para el 7 de agosto de 2026 dentro de la carpeta procesal CP/056/2019 en Ciudad Mante. La madre de la menor pidió que este proceso desvíe la atención de la investigación por el feminicidio, así como tampoco sirva para revictimizar a Dafne Zapata. La defensa de la familia explicó que el procedimiento continuará con las entrevistas videograbadas que la menor realizó en 2019, las cuales fueron admitidas como prueba anticipada por la Sala de Juicios Orales del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento de la Segunda Región Judicial. Mientras que el proceso enfrentó diversos retrasos debido a recursos promovidos por la defensa del imputado, pero que en caso de una sentencia condenatoria, Gabriel Alejandro Zapata podría volver a prisión.

CASO DAFNE La adolescente Dafne Zapata, originaria de El Mante, murió el jueves 16 de julio de 2026, tras ser víctima de brutales torturas en el campamento de la Academia Militarizada ‘Marina Doenitz’, en Ciudad Madero, al sur de Tamaulipas. La adolescente tenía apenas tres días de haber ingresado al campamento de verano cuando murió, de acuerdo con su necropsia por “asfixia por sumersión”, además de presentar huellas de violencia física. Sin embargo, no se han esclarecido las causas de su fallecimiento. Alejandra Quintos, madre de Dafne, ha acusado previamente a Jorge Luis Ponce Ortega, y a Estrella Mora, como culpables del asesinato de su hija. En tanto, las autoridades detuvieron el pasado 23 de julio a Danna Yanina ‘N’, alumna de 18 años de edad de la preparatoria de esa escuela privada, quien fue acusada ante un juez por el presunto feminicidio. Como parte del caso, al menos 32 testigos, incluidos menores de edad no acudieron tras haber sido citados a declarar sobre el feminicidio en la academia militarizada, tras la reanudación del sábado 25 de julio de la audiencia en el Centro Integral de Justicia en Altamira. Tres días después de la detención de Danna Yanina ‘N’, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó la aprehensión del director de la Academia Militarizada ‘Marina Doenitz’ en Ciudad Madero, Jorge Luis ‘N’, y la mujer que se encontraba en cuidado directo de la adolescente durante su estancia en la academia, Estrellita ‘N’. El pasado 28 de julio, la jueza de control María Ciria Mora González vinculó a proceso a Danna Yanina ‘N’ por su presunta participación en el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos. Durante la audiencia, la Fiscalía expuso diversos datos de prueba que, a consideración de la jueza, son suficientes en esta etapa del procedimiento para establecer la probable participación de Danna Yanina ‘N’ en el delito de feminicidio.

No obstante, la autoridad judicial precisó que la vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria ni determina la culpabilidad de la acusada. Su finalidad es permitir que continúe la investigación complementaria para fortalecer o descartar las hipótesis planteadas por las partes. Como medida cautelar, la jueza ordenó que Danna Yanina ‘N’ permanezca en prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira mientras se desarrolla la siguiente etapa del proceso penal. Para el 30 de julio, Jorge Luis ‘N’ y Estrellita ‘N’ fueron vinculados a proceso por un juez; la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas presentó los datos de prueba durante la audiencia, con los que el juez de control concluyó en el vinculamiento. La detenida será vinculada como autora material, mientras que Jorge Luis ‘N’ enfrentará el proceso por feminicidio por comisión por omisión. El incidente ha provocado indignación en la comunidad y causó que la SEP desautorizara las escuelas militarizadas en México. (Con información de EL Universal y Reforma)