Laura Esquivel vuelve a Coahuila para celebrar los sabores que inspiraron a ‘Tita’

Laura Esquivel es una escritora mexicana reconocida internacionalmente por su obra ‘Como agua para chocolate’, publicada en 1989 y traducida hasta el día de hoy a más de 30 idiomas. La autora llegó a la capital coahuilense con motivo de la cena homenaje que está a cargo de manos gastronómicas de nuestro estado, quienes se unieron para realizarla la noche del viernes en el Museo de las Aves de México.

EL AMOR Y HOMENAJE Durante la rueda de prensa realizada horas previas al evento, realizada en La Gloria Mesón, se dieron a conocer algunos detalles de la celebración por parte de la chef Ivonne Orozco y Enrique López, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo. Ahí, VMÁS pudo charlar con la homenajeada, quien, emocionada, dijo sentirse querida por este gesto. “Me siento muy apapachada, muy en casa. El norte tiene para mí mucho, es una fuerza, una realidad enorme y estoy muy feliz de estar aquí”, comentó.

Sobre las sorpresas preparadas para los presentes, Ivonne detalló que se incluyeron desde las esperadas codornices en pétalos de rosa, platillo emblemático de la obra, hasta música representativa de la región. “La expectativa es que la gente entienda el concepto del ritual amoroso de la cocina, que se honre la comida mexicana y que llegue al corazón, solo a las personas que asistan, que se expanda por toda la ciudad”, comentó Ivonne Orozco.

Para mí siempre ha sido muy importante; de ahí me vienen estos aromas, estos sabores, por mi mamá, y lo maravillosas de sus tortillas de harina”.

SABOR EN LA VIDA Y TRADICIÓN Esquivel es reconocida por la trilogía conformada por ‘Como agua para chocolate’, ‘El diario de Tita’ y ‘Mi negro pasado’, libros ligados por la historia de su personaje principal, ‘Tita’, en los que la escritora defiende su postura sobre la importancia de las tradiciones en la cocina, que lamentablemente se han ido perdiendo, como los remedios caseros, así como la necesidad de dar visibilidad a las mujeres tanto dentro como fuera de la cocina y romper patrones, como lo hace su personaje principal. A pregunta expresa sobre qué frase del libro se tatuaría, la autora de origen coahuilense aseguró que sería: “Conmigo muere la tradición”.

Esquivel recordó que la gastronomía del norte del país, especialmente la de Coahuila, formó parte de su crianza gracias a las recetas de su madre, que indirectamente inspiraron la historia de Tita y su cocina. “Para mí siempre ha sido muy importante; de ahí me vienen estos aromas, estos sabores, por mi mamá, y lo maravillosas de sus tortillas de harina”, explicó.

LA HERENCIA También la autora invitó a la audiencia a cuestionarse sobre qué pensamientos queremos heredar y cuáles deberíamos desechar. Esta cena no solo fue un evento gastronómico, sino también una ceremonia para honrar a las mujeres en la cocina, resaltar nuestras tradiciones y celebrar la comida norteña. La escritora mexicana ha sido nombrada anteriormente como una de las mujeres más influyentes por la revista Forbes. Por este motivo, para terminar la rueda de prensa, se le preguntó sobre sus opiniones políticas y feministas ante la situación que se vive actualmente en nuestro país.