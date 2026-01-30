ICE ofrece 10 millones de dólares por Iván Archivaldo, líder de Los Chapitos e hijo del ‘Chapo’ Guzmán

/ 30 enero 2026
    ICE ofrece 10 millones de dólares por Iván Archivaldo, líder de Los Chapitos e hijo del ‘Chapo’ Guzmán
    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán Salazar y sus tres hermanos. CORTESÍA

“Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y sus tres hermanos, conocidos como los ‘Chapitos’, heredaron las redes de narcotráfico de su infame padre, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera”, destaca el ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán Salazar y sus tres hermanos, hijos del conocido narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

A través de una publicación en X, la institución estadounidense identificó al capo como líder de una organización criminal que se derivó del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos.

TE PUEDE INTERESAR: Harfuch revela que ataque a diputados de MC en Sinaloa fue por célula de ‘Los Chapitos’

“Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y sus tres hermanos, conocidos como los ‘Chapitos’, heredaron las redes de narcotráfico de su infame padre, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera”, destaca el ICE en su comunicado.

Finalmente, se reiteró que Guzmán Salazar se encuentra prófugo de la justicia y se le consideró un sujeto altamente peligroso, ya que puede estar armado.

CHAPITOS ESTARÍAN DETRÁS DE ATENTADO CONTRA DIPUTADOS EN SINALOA

Recientemente, se registró un ataque directo contra los diputados Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, ambos de Movimiento Ciudadano, en Culiacán, Sinaloa. Respecto a los hechos violentos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó que Los Chapitos estarían detrás de los eventos.

“Tenemos avances, la investigación la estamos trabajando, fue una célula de ‘Los Chapitos’, daremos a conocer pronto, hay historia en el hospital”, destacó.

TE PUEDE INTERESAR: EU sanciona a 8 personas y 12 empresas mexicanas por facilitar precursores de fentanilo a Los Chapitos

Los hechos ocurrieron luego de que los legisladores se retiraban del Congreso estatal, tras haber participado en la comparecencia del Secretario de Administración y Finanzas del Estado.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

