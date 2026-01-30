$!ICE ofrece 10 millones de dólares por Iván Archivaldo, líder de Los Chapitos e hijo del ‘Chapo’ Guzmán

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán Salazar y sus tres hermanos, hijos del conocido narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

A través de una publicación en X, la institución estadounidense identificó al capo como líder de una organización criminal que se derivó del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos.

“Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y sus tres hermanos, conocidos como los ‘Chapitos’, heredaron las redes de narcotráfico de su infame padre, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera”, destaca el ICE en su comunicado.

Finalmente, se reiteró que Guzmán Salazar se encuentra prófugo de la justicia y se le consideró un sujeto altamente peligroso, ya que puede estar armado.