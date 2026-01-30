ICE ofrece 10 millones de dólares por Iván Archivaldo, líder de Los Chapitos e hijo del ‘Chapo’ Guzmán
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
“Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y sus tres hermanos, conocidos como los ‘Chapitos’, heredaron las redes de narcotráfico de su infame padre, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera”, destaca el ICE
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán Salazar y sus tres hermanos, hijos del conocido narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
A través de una publicación en X, la institución estadounidense identificó al capo como líder de una organización criminal que se derivó del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos.
TE PUEDE INTERESAR: Harfuch revela que ataque a diputados de MC en Sinaloa fue por célula de ‘Los Chapitos’
“Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y sus tres hermanos, conocidos como los ‘Chapitos’, heredaron las redes de narcotráfico de su infame padre, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera”, destaca el ICE en su comunicado.
Finalmente, se reiteró que Guzmán Salazar se encuentra prófugo de la justicia y se le consideró un sujeto altamente peligroso, ya que puede estar armado.
CHAPITOS ESTARÍAN DETRÁS DE ATENTADO CONTRA DIPUTADOS EN SINALOA
Recientemente, se registró un ataque directo contra los diputados Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, ambos de Movimiento Ciudadano, en Culiacán, Sinaloa. Respecto a los hechos violentos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó que Los Chapitos estarían detrás de los eventos.
“Tenemos avances, la investigación la estamos trabajando, fue una célula de ‘Los Chapitos’, daremos a conocer pronto, hay historia en el hospital”, destacó.
TE PUEDE INTERESAR: EU sanciona a 8 personas y 12 empresas mexicanas por facilitar precursores de fentanilo a Los Chapitos
Los hechos ocurrieron luego de que los legisladores se retiraban del Congreso estatal, tras haber participado en la comparecencia del Secretario de Administración y Finanzas del Estado.