Harfuch revela que ataque a diputados de MC en Sinaloa fue por célula de ‘Los Chapitos’

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó en conferencia de prensa de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que el ataque contra los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) en Culiacán, Sinaloa, fue perpetrado por una célula criminal vinculada a 'Los Chapitos', ligado al Cártel de Sinaloa. "Tenemos avances, la investigación la estamos trabajando, fue una célula de 'los Chapitos', daremos conocer pronto, hay historia en el hospital", destacó García Harfuch sobre el crimen contra Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, este último es dirigente del partido en Sinaloa. El funcionario de seguridad aseguró que el Gabinete de Seguridad está frente a las investigaciones continúan y se trabaja en coordinación con autoridades locales, como federales, para esclarecer los hechos del miércoles 28 de enero, cuando los legisladores se dirigían al Aeropuerto de Culiacán, y presentar resultados en breve. También subrayó que los ataques forman parte de las acciones violentas de grupos delictivos que operan en la región, mientras que reiteró el compromiso del Gobierno Federal para combatir al crimen organizado.

¿QUÉ LE OCURRIÓ A LOS DIPUTADOS DE MC? Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, ambos diputados de MC, fueron atacados con armas de fuego en Culiacán, Sinaloa, la tarde del miércoles 28 de enero; mientras circulaban por el bulevar Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo. Los hechos ocurrieron luego de que los legisladores se retiraban del Congreso estatal, tras haber participado en la comparecencia del Secretario de Administración y Finanzas del Estado. Los emecistas se encontraban de camino a sus oficinas para el Aeropuerto de Culiacán, cuando fueron interceptados por un grupo de civiles armados que abrieron fuego indiscriminadamente. El estado de Sinaloa vive una profunda crisis de violencia desde finales de 2024 por una pugna interna entre facciones del cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el pasado año. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del partido MC, informó que los diputados Torres Félix y Montoya Ojeda, baleados la tarde de ayer miércoles en Culiacán, se encuentran en el hospital en estado grave, pero estables.