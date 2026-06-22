Incendio arrasa un edificio en el norte de la India y mata a 14, en su mayoría estudiantes

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Incendio arrasa un edificio en el norte de la India y mata a 14, en su mayoría estudiantes
    Una mujer llora al ver un incendio en un edificio comercial en Lucknow, India, el lunes 22 de junio de 2026. AP.
AP
por AP

COMPARTIR

TEMAS


Muertes
incendios

Localizaciones


India

Funcionarios señalaron que al menos 10 personas fueron rescatadas y trasladadas a un hospital para recibir tratamiento

LUCKNOW.-Un incendio arrasó un edificio comercial en la ciudad de Lucknow, en el norte de India, y causó la muerte de al menos 14 personas, la mayoría estudiantes, informaron funcionarios el lunes.

La tragedia ocurrió en el barrio de Aliganj, en un edificio que albergaba una tienda de mascotas y una clínica veterinaria en los pisos inferiores, y un centro de estudios y un estudio de animación en los niveles superiores.

TE PUEDE INTERESAR: Reemplaza GM más de mil empleados con 50 robots en planta de Detroit

El viceprimer ministro de Uttar Pradesh, Brajesh Pathak, indicó que se habían recuperado 14 cuerpos en el lugar.

Videos en redes sociales mostraban a personas saliendo por ventanas rotas. En uno de ellos parecía verse a un hombre caer desde un piso superior mientras intentaba escapar. Medios locales informaron que sobrevivió y fue hospitalizado.

Funcionarios explicaron que los bomberos tuvieron que abrirse paso hacia el interior del edificio derribando una pared trasera, porque el denso humo obstaculizaba las labores de rescate. Añadieron que se llevaron extractores para despejar el humo mientras los equipos de emergencia registraban habitaciones y baños en busca de sobrevivientes.

Mohammad Asin, empleado del estudio de animación, contó que los trabajadores acababan de regresar del almuerzo cuando les alertaron del incendio.

“Al principio pensamos que era un incendio pequeño. Para cuando intentamos salir, el humo ya había llenado las habitaciones y los pasillos”, relató.

Los incendios mortales son comunes en India, donde las leyes de construcción y las normas de seguridad a menudo son incumplidas por constructores y residentes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Muertes
incendios

Localizaciones


India

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
NosotrAs: Defendiendo el territorio y la comunidad

NosotrAs: Defendiendo el territorio y la comunidad
El fraude inmobiliario de Torreón: así se robaron las ilusiones

El fraude inmobiliario de Torreón: así se robaron las ilusiones
Se estima que los ciberataques en México representan un costo cercano a los 8 mil millones de pesos.

Atrae Mundial fraudes digitales con IA en México

Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso contra tres personas por secuestro de cinco extranjeros en Chihuahua; permanecerán en prisión preventiva.

Vinculan a proceso a tres personas por secuestro de cinco personas originarias de la India en Chihuahua
Conoce el calendario tentativo para el pago de la Pensión del Bienestar correspondiente al bimestre mayo-junio 2026. Incluye fechas por apellido, recomendaciones y cómo consultar tu saldo en línea.

Pensión del Bienestar... ¿Cuándo depositan los 6 mil 400 pesos del periodo julio-agosto de 2026? (Calendario tentativo)
El Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, confirmó que se abrirá un nuevo periodo de registro para las becas que otorga el Gobierno de México.

¿Cuándo es la nueva fecha de inscripción para estudiantes de la becas Rita Cetina y Benito Juárez?
Pablo fue eliminado de MasterChef México 2026 luego de un reto complicado. Conoce qué pasó, quiénes siguen en competencia y los detalles de la polémica noche.

MasterChef México 2026... ¿quién fue el sexto eliminado oficial de la cocina más famosa?
Messi celebra su gol número 17 en las Copas del Mundo.

¡Histórico! A los 39 años y con 18 goles, Messi se convierte en el máximo anotador en los Mundiales