Incendio en fábrica de calzado en China deja 28 personas sin vida

BEIJING.- Un saldo de 28 personas sin vida fue el que dejó un incendio que estalló en una fábrica de calzado en la provincia oriental china de Fujian el jueves.

El presidente chino Xi Jinping exigió “un esfuerzo total de búsqueda y rescate”, e instó a una investigación rápida del incidente y a “buscar estrictamente que los responsables rindan cuentas”.

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Se trata de uno de los siniestros más mortíferos de China en años recientes, en específico en Jinjiang, que es conocida como la capital del calzado de China.

De acuerdo a la agencia oficial de noticias Xinhua, el incendio comenzó en una fábrica de la empresa de calzado Huiteng en Jinjiang, indicó el Departamento de Bomberos de la ciudad en un comunicado.

Hasta el momento se desconoce la causa del incendio, por lo que fue abierta una indagación por las autoridades para determinar responsabilidades.

Al momento del incendio, en el edificio había 237 trabajadores de la fábrica y dos visitantes. Las autoridades evacuaron o rescataron a 213 personas, dos de las cuales fueron declaradas muertas tras su trasladado a un hospital. Otras 26 personas desaparecidas fueron confirmadas posteriormente como muertas, según la televisora estatal CCTV.

Trascendió que el incendio comenzó en el primer nivel de un edificio de concreto de cinco pisos, donde se ubicaban un taller y un almacén. Los materiales que se quemaban incluían componentes de calzado, que son altamente inflamables y ayudaron a que el fuego se propagara rápidamente, según CCTV.

Asimismo las suelas apilado en las escaleras hizo mucho más difícil que los bomberos llegaran a las llamas y las apagaran.

El Departamento de Bomberos envió a 183 personas y 35 vehículos a la fábrica y que las llamas abiertas fueron extinguidas después de unas cuatro horas. Xinhua publicó posteriormente que más de 500 personas se unieron a la operación de rescate y búsqueda.