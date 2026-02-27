Incendio en Florida crece y amenaza un centenar de viviendas tras cinco días sin control

    Incendio en Florida crece y amenaza un centenar de viviendas tras cinco días sin control
    Al sur de Florida hay alerta por escasez de agua en ciudades como Miami, y decenas de condados, incluyendo Collier, han prohibido fogatas por temor a incendios forestales. ESPECIAL.

El siniestro ocurre en medio de las condiciones de sequía ‘severa o extrema’ del sur de Florida

MIAMI.- El incendio forestal en los Evergaldes de Florida, una de las mayores reservas naturales del sur de Estados Unidos, creció este viernes a 25.780 acres (más de 10.400 hectáreas) tras cumplir cinco días sin control y ninguna contención, lo que ha incrementado la amenaza sobre comunidades cercanas y ha provocado alertas por la densa presencia de humo en la zona.

El área quemada por el ‘Incendio Nacional’ (National Fire) subió desde las 24.000 acres (casi 10.000 hectáreas) que reportaba el jueves el Fire Enterprise Portal (EGP) del Departamento de Agricultura estatal, que señala que el incendio ya ha costado 500.000 dólares y amenaza a 100 viviendas.

El clima seco ha contribuido a la “rápida expansión” de las llamas, que afectan la Reserva Nacional del Gran Ciprés, cerca del Refugio Nacional de la Pantera de Florida, advirtió el Sistema Nacional de Parques (NPS, en inglés) de Estados Unidos.

“Los factores incluyen la falta de lluvia, la persistente sequía nivel 3, la vegetación muerta por las recientes heladas, condiciones del fenómeno de La Niña, y múltiples frentes fríos con vientos hacia el norte. Se espera que continúen condiciones elevadas de clima propicio para el fuego”, señaló el organismo en un informe.

El incendio, presuntamente originado por factores humanos, está afectando terrenos federales en las que habitan especies en peligro como cocodrilos, panteras y caimanes en el Condado de Collier a unas 25 millas (40 kilómetros) al este de la ciudad de Naples.

Por el humo, hay una alerta por baja visibilidad en la carretera conocida como ‘Alligator Alley’ (Callejón de los caimanes), que atraviesa el sur de Florida de costa a costa, avisó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

En lo que va del año, Estados Unidos ya ha registrado cerca de 75 % más incendios forestales que en el mismo lapso de 2025, casi 7.000, de acuerdo con el National Interagency Fire Center del Gobierno federal.

Los Everglades han ganado notoriedad también por la apertura el año pasado del centro de detención migratoria ‘Alligator Alcatraz’, que está a unos 64 kilómetros (40 millas) al sureste del origen del fuego, por lo que una imagen satelital muestra posibles impactos del humo.

Temas


Desastres Naturales
Fauna
Incendio Forestal

Localizaciones


Florida

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

