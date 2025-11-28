Incendio en Hong Kong 2025: FOTOS del antes y después de la tragedia

Shock, enojo y decepción se han reflejado en testimonios de las más de 4 mil 600 personas afectadas y sobrevivientes a las llamas. Imágenes de duelo por la muerte de vecinos, patrimonios enteros y la afectación a una comunidad en Hong Kong, han dado la vuelta al mundo. A continuación presentamos imágenes del antes y después que exponen visualmente la gravedad de las llamas y su impacto. ASÍ COMENZÓ TODO En cuestión de horas, en el distrito Tai Po (cerca de 300 mil habitantes), siete de ocho torres de vivienda social se vieron afectadas por un incendio que no se pudo contener. TE PUEDE INTERESAR: Aumentan las víctimas del incendio en Hong Kong a al menos 128 muertos y 200 desaparecidos

Las instalaciones (creadas en 1984) se encuentran cerca de la frontera con China y se encontraban en restauración desde julio de 2024. Autoridades mencionaron que la combinación entre malla de plástico y el bambú de los andamios, ocasionaron una rápida combustión.

A casi 48 horas del incendio, se han confirmado 128 decesos, 200 personas no han sido localizadas y autoridades informaron la detención de ocho presuntos responsables. Las cifras fatales podrían continuar creciendo, de acuerdo a las autoridades. HISTORIAS COMIENZAN A SURGIR La gerente general de la organización caritativa “Misión para los Trabajadores Migrantes” (MFMW por sus siglas en inglés), Cynthia Abdon Tellez, mencionó que hay dos trabajadores migrantes de Indonesia que murieron en el lugar.

Trabajadores extranjeros dedicados al cuidado de personas adultas de la comunidad de Wang Fuk, también se encuentran entre los registros de afectados, según la MFMW.

El apoyo de la ciudadanía se hizo presente, la comunidad comenzó a organizarse para recolectar víveres para las casi cuatro mil 600 personas afectadas por este “infierno”. Entre las solicitudes de apoyo se solicitaron casas temporales para los residentes de Wang Fuk. Empresas chinas como Alibaba, BYD, NetEase, Lenovo, Tencent y Midea prometieron donaciones para apoyar las labores de rescate y ayuda tras el incendio.

¿REGULACIONES EN EL MERCADO INMOBILIARIO? El columnista de Reuters, Ka Sing Chan, mencionó que esta tragedia puede resultar en un escrutinio gubernamental en el mercado inmobiliario de Hong Kong. Las primeras averiguaciones indican que los principales responsables son los contratistas para las remodelaciones, señalando la utilización de materiales inseguros. Chan comentó que los siniestros de esta clase han cambiado el rumbo del mercado inmobiliario en Hong Kong en el pasado. En 1953 hubo un incendio que desplazó a casi 60 mil personas ocasionando la intervención gubernamental de la corona inglesa y poniendo en marcha un programa de vivienda social. También mencionó en su columna que el gobierno hongkonés dejó de construir vivienda social desde 1990, ocasionando una crisis habitacional que el gobierno actual de Hong Kong ha querido promover. Se han presentado dificultades, como la asignación de tierras y los altos precios del mercado residencial privado, para realizar estos programas de vivienda pública. “El desastre ocurrido hoy en un complejo con más de 4.600 residentes podría llevar al jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, a redoblar sus esfuerzos en su objetivo principal en materia de vivienda: ofrecer más viviendas asequibles”, mencionó Chan.