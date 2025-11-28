Aumentan las víctimas del incendio en Hong Kong a al menos 128 muertos y 200 desaparecidos

Internacional
/ 28 noviembre 2025
    Aumentan las víctimas del incendio en Hong Kong a al menos 128 muertos y 200 desaparecidos
    Equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda entre las torres dañadas del complejo Wang Fuk Court, donde el incendio dejó más de un centenar de víctimas y cientos de residentes sin localizar. FOTO: REDES SOCIALES

Se investigan fallas de seguridad y presunta corrupción en obras tras voraz incendio en el complejo Wang Fuk Court en Tai Po, Hong Kong

El número de víctimas mortales por el incendio ocurrido este miércoles en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, Hong Kong, ascendió a 128 personas, según confirmaron autoridades locales este viernes.

La cifra podría aumentar en las próximas horas, pues continúan las labores de búsqueda y todavía se desconoce el paradero de aproximadamente 200 residentes del conjunto habitacional.

El fuego se declaró a las 14:51 horas del miércoles (06:51 GMT) en Wang Fuk Court, un complejo de viviendas públicas compuesto por ocho torres de 31 pisos. De acuerdo con declaraciones del concejal del distrito de Tai Po, Mui Siu-fung, siete de los edificios resultaron afectados por las llamas.

Según el censo gubernamental de 2021, el complejo contaba con 1.984 departamentos y albergaba a unas 4.600 personas. Casi el 40% de los residentes tenía 65 años o más, una condición que, conforme a especialistas consultados por medios locales, podría haber dificultado la evacuación y aumentado la vulnerabilidad de un amplio sector de los habitantes.

108 CUERPOS FUERON LOCALIZADOS EN EL ÁREA DEL INCENDIO

El secretario de Seguridad de Hong Kong, Chris Tang Ping-keung, informó que 108 de los cuerpos fueron localizados en el área directa del incendio. Añadió que no se descarta el hallazgo de más víctimas en los próximos días, debido a las condiciones de acceso restringido y la complejidad de las labores en los edificios afectados.

Respecto al número de personas no localizadas, Tang indicó que existen alrededor de 200 casos cuyo paradero o estado no ha sido confirmado, incluyendo aproximadamente 80 cuerpos que permanecen sin identificar.

El número de heridos también se elevó a 79, según el último reporte oficial.

CAUSAS PRELIMINARES DEL INCENDIO EN COMPLEJO DE HONG KONG

El secretario de Seguridad explicó que la propagación acelerada del fuego se debió al uso de planchas de poliestireno altamente inflamables instaladas en las ventanas del complejo. Este material facilitó que los cristales estallaran por efecto del calor, generando vías de acceso para las llamas hacia el interior de las viviendas.

Los edificios se encontraban rodeados de andamios de bambú cubiertos con mallas de seguridad, debido a trabajos de renovación integral en curso. Estas estructuras, según las autoridades, contribuyeron a que el fuego se extendiera por el exterior de las torres.

“Hubo incendios masivos tanto en el interior como en el exterior, lo que causó este desastre”, señaló Tang durante su comparecencia.

ALARMAS DE INCENDIOS NO FUNCIONARON EN TORRES DE HONG KONG

El director del Departamento de Bomberos, Andy Yeung, declaró que las alarmas contra incendios instaladas en el complejo no funcionaron adecuadamente al iniciarse el siniestro. Confirmó que el sistema no emitió señales audibles para alertar a los residentes, una situación que ha sido mencionada por numerosos vecinos en entrevistas a medios locales.

Yeung señaló que esta falla será parte de una investigación con posibles consecuencias penales, dadas las implicaciones de las irregularidades en la seguridad del inmueble.

El fuego mantuvo focos activos hasta el jueves, lo que obligó a los equipos de emergencia a operar durante más de 24 horas para controlar completamente la situación.

DETIENEN A OCHO PERSONAS POR INCENDIO EN TORRES DE UN COMPLEJO EN HONG KONG

La Comisión Independiente Contra la Corrupción (ICAC, por sus siglas en inglés) informó este viernes la detención de ocho personas por presuntos actos de corrupción relacionados con las obras de restauración del complejo Wang Fuk Court.

Los detenidos son siete hombres y una mujer, de entre 40 y 63 años. Entre ellos se encuentran dos jefes de obra, dos responsables de la oficina encargada de la renovación, tres subcontratistas vinculados al andamiaje y un intermediario.

Las autoridades investigan si las prácticas irregulares asociadas a la rehabilitación del conjunto tuvieron algún impacto en las condiciones de seguridad y en la respuesta ante la emergencia.

El siniestro ha sido catalogado como el incendio más mortífero en Hong Kong en al menos 63 años y se clasificó con nivel de alarma cinco, la categoría más alta. Apenas 40 minutos después del reporte inicial, las autoridades lo elevaron a nivel cuatro y, alrededor de las 18:22 horas, tres horas y media después del inicio, fue nuevamente elevado a nivel cinco debido a la magnitud del fuego.

Las labores de rescate continúan en las siete torres afectadas, mientras el gobierno local mantiene operativos de asistencia para los sobrevivientes y familiares de víctimas.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

