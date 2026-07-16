Incendio en orfanato en Argelia mata a 11 niños y hiere a otros 19

ARGEL. Once menores de edad fallecieron y otros 19 resultaron heridos el jueves, luego de que se registrara un incendio en un orfanato cerca de la capital argelina.

De acuerdo a la agencia de Protección Civil de Argelia, el incendio se registró alrededor de las 3:30 de la madrugada en la institución de cuidado infantil de dos plantas en Mohammedia, en los suburbios orientales de Argel.

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El teniente coronel Nassim Bernaoui, jefe de comunicaciones del Departamento de Protección Civil dijo que los equipos de rescate evacuaron a salvo a cinco niños con movilidad reducida, y varios de los heridos fueron trasladados a un hospital especializado en quemaduras.

Yassin Ibrize, que vive cerca del lugar, contó que oyó el alboroto cuando se desató el incendio y corrió para intentar salvar a los niños atrapados dentro.

“Escuchamos gritos y voces que venían del orfanato en llamas, y luego vi que las llamas habían empezado a envolver el lugar y las niñas estaban dentro. Salí corriendo sin camiseta”, relató Ibrize. “Hice todo lo que pude para salvar a la mayor cantidad de personas posible. Y gracias a Dios, salvé a tres niñas”.

El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, expresó sus condolencias a los afectados por el incendio, ocurrido en el Día Nacional del Niño en Argelia.

“Con el corazón resignado a la voluntad de Alá, me enteré de la muerte de niños y de las lesiones sufridas por otros niños de Argelia tras el incendio que se declaró en una institución de cuidado infantil”, manifestó Tebboune, que realiza una visita oficial a Berlín.

Asimismo las autoridades abrieron una indagación para determinar las causas que originaron el incendio.

Argelia ha experimentado una ola de calor que ha provocado casi mil incendios en los últimos días, según la agencia de Protección Civil.