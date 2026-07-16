Incendio en orfanato en Argelia mata a 11 niños y hiere a otros 19

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    Incendio en orfanato en Argelia mata a 11 niños y hiere a otros 19
    Las autoridades no han divulgado las edades de las víctimas y no reportaron fallecimientos ni lesiones entre adultos. Tampoco han revelado qué causó el incendio. AP.

Agentes de seguridad custodiaron la entrada del orfanato, bajo marcos de ventanas ennegrecidos y vacíos

ARGEL. Once menores de edad fallecieron y otros 19 resultaron heridos el jueves, luego de que se registrara un incendio en un orfanato cerca de la capital argelina.

De acuerdo a la agencia de Protección Civil de Argelia, el incendio se registró alrededor de las 3:30 de la madrugada en la institución de cuidado infantil de dos plantas en Mohammedia, en los suburbios orientales de Argel.

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El teniente coronel Nassim Bernaoui, jefe de comunicaciones del Departamento de Protección Civil dijo que los equipos de rescate evacuaron a salvo a cinco niños con movilidad reducida, y varios de los heridos fueron trasladados a un hospital especializado en quemaduras.

Yassin Ibrize, que vive cerca del lugar, contó que oyó el alboroto cuando se desató el incendio y corrió para intentar salvar a los niños atrapados dentro.

“Escuchamos gritos y voces que venían del orfanato en llamas, y luego vi que las llamas habían empezado a envolver el lugar y las niñas estaban dentro. Salí corriendo sin camiseta”, relató Ibrize. “Hice todo lo que pude para salvar a la mayor cantidad de personas posible. Y gracias a Dios, salvé a tres niñas”.

El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, expresó sus condolencias a los afectados por el incendio, ocurrido en el Día Nacional del Niño en Argelia.

“Con el corazón resignado a la voluntad de Alá, me enteré de la muerte de niños y de las lesiones sufridas por otros niños de Argelia tras el incendio que se declaró en una institución de cuidado infantil”, manifestó Tebboune, que realiza una visita oficial a Berlín.

Asimismo las autoridades abrieron una indagación para determinar las causas que originaron el incendio.

Argelia ha experimentado una ola de calor que ha provocado casi mil incendios en los últimos días, según la agencia de Protección Civil.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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