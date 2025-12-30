Incidente en teleférico deja cerca de 100 personas atrapadas en los Alpes italianos

Internacional
/ 30 diciembre 2025
    Incidente en teleférico deja cerca de 100 personas atrapadas en los Alpes italianos
    Un centenar de personas han quedado atrapadas este martes en lo alto del Monte Moro, a dos mil 800 metros de altitud en los Alpes italianos, debido a un incidente en el teleférico que conecta la localidad de Macugnaga con la pista de esquí. EFE

Una cabina no se detuvo en el punto previsto y chocó contra la barrera de la estación de llegada

Unas cien personas han quedado atrapadas este martes en lo alto del Monte Moro, a dos mil 800 metros de altitud en los Alpes italianos, debido a un incidente en el teleférico que conecta la localidad de Macugnaga, Italia con la pista de esquí.

El accidente se produjo a las 11:25 horas local, cuando una cabina no se detuvo en el punto previsto y chocó contra la barrera de la estación de llegada, provocando lesiones leves a 6 personas, que ya fueron evacuados por los servicios de rescate.

TE PUEDE INTERESAR: Teleférico de Torreón cerrará por mantenimiento extraordinario

Fuentes del Cuerpo Nacional de Rescate Alpino confirmaron a la agencia de noticias EFE que las operaciones de evacuación se han completado con éxito y que en el lugar permanecen algunos operarios realizando verificaciones técnicas en la instalación.

La intervención también afectó al operario de la cabina inferior, según confirmaron los bomberos, que continúan trabajando con el Cuerpo Nacional de Rescate Alpino y la Guardia de Finanza (policía de aduanas) para evacuar a los pasajeros atrapados.

Los bomberos desplegaron dos helicópteros del Cuerpo Nacional de Rescate Alpino y agentes de la Guardia de Finanza (policía de aduanas) para la evacuación de las personas que permanecen en lo alto del monte por la imposibilidad de descender con el teleférico y entre las que hay algunos niños, según avanzan los medios locales.

TE PUEDE INTERESAR: Roma inaugura impresionante estación de metro en el Coliseo

CIERRAN PISTAS DE ESQUÍ

Las autoridades locales han cerrado preventivamente las pistas de esquí y han suspendido el funcionamiento del teleférico para garantizar la seguridad de los usuarios.

La instalación, construida en 1962, había sido sometida a una revisión general a principios de 2023, que incluyó el reemplazo de motores, poleas y cabinas.

$!Un centenar de personas han quedado atrapadas este martes en lo alto del Monte Moro, a dos mil 800 metros de altitud en los Alpes italianos, debido a un incidente en el teleférico que conecta la localidad de Macugnaga con la pista de esquí.
Un centenar de personas han quedado atrapadas este martes en lo alto del Monte Moro, a dos mil 800 metros de altitud en los Alpes italianos, debido a un incidente en el teleférico que conecta la localidad de Macugnaga con la pista de esquí. EFE

El proyecto buscaba mejorar la seguridad y eficiencia del sistema, que conecta la localidad alpina con la zona de esquí del Monte Moro y es una infraestructura clave para el turismo de la región.

El incidente ha generado preocupación entre operadores turísticos y autoridades locales, que han destacado la importancia de mantener protocolos estrictos de seguridad en los transportes de montaña, especialmente durante la temporada alta de esquí.

Temas


Accidentes
Teleférico
RESCATES

Localizaciones


Italia

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los hechos que encendieron el debate, transformaron la forma de ver las cosas y cambiaron las estructuras de una era, para dar paso al nuevo año 2026.

10 hechos que dispararon conversaciones y ecos de un cambio de era en el 2025

true

Tren Interoceánico: Será AMLO condenado por sus malas obras
Anuario 2025: Los hechos que marcaron el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum, entre los reflectores y las sombras en su primer año en el poder
Misión. Chris Hemsworth vuelve como Thor en un avance que deja ver el lado más humano y temeroso del ‘Dios del Trueno’.

¡Ahora con Thor! Estrena Marvel nuevo avance de ‘Avengers: Doomsday’

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después
Consulta el calendario oficial SEP 2026 y conoce la fecha exacta del regreso a clases para kínder, primaria y secundaria tras las vacaciones decembrinas

Calendario oficial SEP 2026... ¿Cuándo regresan de vacaciones los estudiantes de kínder, primaria y secundaria?
Una recopilación de logros locales y regionales.

¡Brilló Saltillo en el espectáculo! 2025: el año del glamour, música, gastronomía y más
true

La desaparición del Paraíso