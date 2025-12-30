Incidente en teleférico deja cerca de 100 personas atrapadas en los Alpes italianos

Unas cien personas han quedado atrapadas este martes en lo alto del Monte Moro, a dos mil 800 metros de altitud en los Alpes italianos, debido a un incidente en el teleférico que conecta la localidad de Macugnaga, Italia con la pista de esquí.

El accidente se produjo a las 11:25 horas local, cuando una cabina no se detuvo en el punto previsto y chocó contra la barrera de la estación de llegada, provocando lesiones leves a 6 personas, que ya fueron evacuados por los servicios de rescate.

Fuentes del Cuerpo Nacional de Rescate Alpino confirmaron a la agencia de noticias EFE que las operaciones de evacuación se han completado con éxito y que en el lugar permanecen algunos operarios realizando verificaciones técnicas en la instalación.