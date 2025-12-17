Roma inaugura impresionante estación de metro en el Coliseo

La multimillonaria línea de metro Metro C se ha estado construyendo durante dos décadas, pero se ha visto frenada por retrasos burocráticos y de financiación y, fundamentalmente, por las excavaciones arqueológicas necesarias, dadas las ruinas subterráneas de civilizaciones imperiales romanas y medievales que se encuentran en su camino.

Las pantallas muestran el proceso de excavación, lo que sirve tanto para deleitar a los entusiastas de la arqueología como para justificar por qué ha tardado tanto en abrir la estación.

Los viajeros y turistas que entran a la estación junto al emblemático anfiteatro pueden ver exhibiciones de jarrones y platos de cerámica, pozos de piedra y cubos suspendidos, así como las ruinas de una piscina de agua fría y un baño termal de una vivienda del siglo I.

Roma inauguró dos estaciones de metro —una de ellas en las profundidades del Coliseo— que combinan la modernidad del transporte de alta tecnología con artefactos de una era antigua.

“El desafío fue... construirlo bajo una cantidad tan grande de agua subterránea y al mismo tiempo preservar todos los hallazgos arqueológicos que encontramos durante la excavación, y todo esto preservando todo lo que está arriba”, dijo Marco Cervone, gerente de construcción del consorcio que construye la línea de metro, liderado por Webuild.

El coste total de las 31 estaciones de la línea —tres cuartas partes de las cuales ya están operativas— ascenderá a unos 7.000 millones de euros (8.300 millones de dólares) y estarán concluidas en 2035, según la oficina de prensa de la empresa municipal que ha contratado las obras.

Roma inauguró este martes otra estación, la Porta Metronia, situada a una parada de la del Coliseo y también a 30 metros de profundidad.

Se trata de un cuartel militar de casi 80 metros de largo que data de principios del siglo II y fue encontrado a una profundidad de entre 7 y 12 metros, según Simona Moretta, directora científica de la excavación.

“La certeza de que se trataba de un edificio militar está dada por el hecho de que las entradas a las habitaciones no están enfrentadas, sino desplazadas, de modo que los soldados podían salir de las habitaciones y ponerse en fila sin chocar en el pasillo”, explicó el arqueólogo a los periodistas.

Los soldados habrían sido parte de la guardia del emperador o habrían estado estacionados allí para la seguridad de la ciudad, añadió.

También hay una casa con frescos y mosaicos bien conservados. En el futuro, se abrirá un museo dentro de la estación, dijo Moretta.

Excavar cerca del centro de Roma significa entrar en contacto con tres milenios de civilizaciones superpuestas. Hasta la fecha, el consorcio que construye la Línea C ha encontrado más de 500.000 artefactos, según WeBuild.

Para trabajar en la delicada zona arqueológica, la empresa ha empleado técnicas que incluyen la congelación del suelo para estabilizarlo, así como los llamados diafragmas de sacrificio, muros de concreto construidos perpendiculares a los muros perimetrales que se demuelen a medida que avanza la excavación.

A medida que la línea del metro continúa más allá del Coliseo, pasará por debajo de más de los sitios de patrimonio cultural más importantes del mundo (la Columna de Trajano y la Basílica de Majencio, el edificio más grande del Foro Romano), así como algunos de los palacios renacentistas más preciados de Roma, iglesias y el Vaticano.

La siguiente parada de la línea es la Piazza Venezia, el auténtico corazón del centro de Roma. Los vagones del metro llegarán a una profundidad de 48 metros (157 pies) cuando se inaugure en 2033, según Cervone.