Incierta, autorización de EU a Ucrania para fabricar misiles Patriot

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    Incierta, autorización de EU a Ucrania para fabricar misiles Patriot
    Fue la semana pasada que Volodímir Zelenski haya solicitado la compra de artículos relacionados con el mantenimiento del sistema Patriot, de fabricación estadounidense, para afrontar los bombardeos rusos. ESPECIAL.

Hay que ser muy prudentes, pero también muy cuidadosos. No hemos llegado a un acuerdo al respecto, afirmó el republicano

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que no tiene claro si permitirá a Ucrania fabricar misiles para los sistemas de defensa antiaérea Patriot, pese a que habría dado su visto bueno a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

Fue hace días que trascendió que Estados Unidos autorizó la venta a Ucrania de nuevos sistemas de defensa antiaérea Patriot por un valor de 105 millones de dólares.

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No obstante, el día de hoy durante una reunión con su gabinete celebrada en el retiro presidencial de Camp David, a las afueras de Washington, el republicano se mostró cauteloso al respecto y afirmó que se trataría de “un paso muy importante”.

“Lo estamos considerando, pero es difícil ceder ese tipo de tecnología. Y no creo que esto llegue a suceder. Hay personas a las que se les da esa tecnología y que algún día podrían volverse en tu contra”, declaró a la prensa.

Cabe destacar que el Ejército ucraniano depende de Estados Unidos para el suministro de interceptores para las baterías Patriot, que permiten derribar misiles balísticos rusos.

A principios de julio, Trump declaró durante la cumbre de la OTAN en Turquía que estaba dispuesto a permitir que Ucrania fabricara los misiles interceptores para las baterías Patriot.

Tras la reunión que mantuvieron el pasado martes en la Casa Blanca, Zelenski afirmó que había recibido el aval de Trump para que Ucrania fabrique por sí misma esos proyectiles.

Zelenski se reunió el pasado octubre con Trump en la Casa Blanca y le solicitó la venta de misiles de crucero Tomahawk para atacar objetivos en Rusia, pero el mandatario no accedió a la petición.

Las principales empresas que participarán en esta venta serán RTX Corporation, con sede en Arlington (Virginia), y Lockheed Martin, con sede en Bethesda (Maryland).

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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