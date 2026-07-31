Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México, azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados

Un nuevo frente frío fuera de temporada se aproxima al territorio mexicano, provocando refrescamiento en las temperaturas, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este viernes, el monzón mexicano en el noroeste del país, en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Baja California Sur (sur), Sonora (este y sureste), Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (sur) y Nayarit (norte).

A su vez, circulación ciclónica en altura, sobre el sur, sureste, oriente y centro del territorio nacional, así como vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y canales de baja presión sobre el interior del país, además de la onda tropical 22 que se desplazará al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Morelos, Puebla (oeste y suroeste) y Oaxaca (noroeste); puntuales fuertes en Jalisco (oeste, centro y sur), Colima, Michoacán (centro y oeste), Guanajuato (sur y suroeste), Querétaro (oeste), Hidalgo (centro, suroeste y sur), Tlaxcala, Estado de México (oeste, centro y este), Ciudad de México, Veracruz (centro y sur), Guerrero (este y oeste), Chiapas (este y sur), Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste); lluvias con intervalos de chubascos en Zacatecas, Tabasco y Quintana Roo, todas las lluvias con descargas eléctricas y con posible caída de granizo; a su vez se prevén lluvias con intervalos de chubascos en Zacatecas, Tabasco y Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí y Tamaulipas.

El ingreso de aire húmedo del océano Pacífico originará lluvias aisladas en zonas de Baja California. Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano, con temperaturas superiores a 45 °C en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora. Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora (noroeste), Chihuahua (norte), Durango (este y noroeste), Coahuila (noroeste), Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste).

El sábado, el monzón mexicano sobre el noroeste de la República Mexicana, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del territorio nacional; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Sonora, Sinaloa, Nayarit y Durango. El domingo, la aproximación de un frente frío a la frontera norte de México, un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica, ocasionarán probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste del país.

Una nueva onda tropical se aproximará y se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en dichas regiones. Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio mexicano, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora. A su vez, durante el sábado prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Chihuahua (norte y este), Durango (este y noroeste), Coahuila (noroeste), Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste). Se prevé que a partir del domingo la onda de calor finalice en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango.

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 21 y máxima de 32 grados, con cielo despejado, el martes tendremos una máxima de 31 y una mínima de 20 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 29 y mínima de 19. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Tormenta Negra, lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Morelos, Puebla (oeste y suroeste) y Oaxaca (noroeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (este y sureste), Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste, centro y sur), Colima, Michoacán (centro y oeste), Guanajuato (sur y suroeste), Querétaro (oeste), Hidalgo (centro, suroeste y sur), Tlaxcala, Estado de México (oeste, centro y este), Ciudad de México, Veracruz (centro y sur), Guerrero (este y oeste), Chiapas (este y sur), Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Tabasco y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí y Tamaulipas. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (oeste y noroeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Chihuahua (norte y este), Coahuila (noroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y noroeste) y Michoacán (suroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (noroeste), Durango, Zacatecas (este y oeste), San Luis Potosí (centro y este), Nayarit (costa), Jalisco (norte, costa y sur), Colima, Hidalgo (norte), Morelos (sur), Puebla (norte y suroeste), Guerrero, Oaxaca (norte y sureste), Chiapas (norte y oeste), Veracruz (norte y centro), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato Querétaro (norte) y Estado de México (suroeste). PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas y Veracruz. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Durango, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; así como en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones. ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.