UNAM repetirá examen de admisión 2026 para aspirantes de licenciatura tras detectar resultados atípicos

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que aplicará un nuevo examen de admisión para el ingreso a licenciatura del ciclo escolar 2026-2027, luego de que la revisión del proceso de selección identificara resultados atípicos en comparación con los registrados en años anteriores. La decisión fue anunciada después de que la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 entregó al rector Leonardo Lomelí Vanegas el primer informe derivado de cuatro días de análisis sobre el examen de admisión aplicado este año.

COMISIÓN TÉCNICA RECOMIENDA UN EXAMEN DE CONTROL PRESENCIAL Durante una conferencia de prensa, la Comisión Técnica, presidida por Eduardo Bárzana García, presentó las conclusiones preliminares de la investigación y recomendó la aplicación de un examen de control presencial para verificar los resultados obtenidos en el proceso de admisión. De acuerdo con el informe, la evaluación en línea registró “cambios sustanciales” en los resultados respecto a los procesos de ingreso realizados entre 2021 y 2025, lo que motivó la revisión técnica. El comité señaló que el nuevo examen deberá aplicarse de manera presencial y con distintas versiones de la prueba para garantizar las condiciones de equidad y confiabilidad.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL DETECTÓ CONDUCTAS PROHIBIDAS La Comisión explicó que, al tratarse del primer examen de admisión completamente en línea para licenciatura, se utilizó un sistema de supervisión basado en inteligencia artificial para monitorear el desarrollo de las evaluaciones. Según detalló el organismo, el sistema detectó diversas conductas prohibidas, entre ellas el uso de teléfonos celulares, apoyo de terceros y presuntos casos de suplantación de identidad. Como resultado de esas detecciones, fueron canceladas cerca del 2% de los exámenes, de un total de 158 mil 727 aspirantes que participaron durante tres fines de semana de mayo y junio. Eduardo Bárzana García informó además que la Universidad presentó la denuncia correspondiente derivada de las irregularidades detectadas. ¿QUIÉNES DEBERÁN PRESENTAR EL NUEVO EXAMEN? Entre las principales recomendaciones emitidas por la Comisión Técnica se encuentran: - Verificar los resultados mediante un examen de control. - Convocar tanto a las personas previamente seleccionadas como a quienes obtuvieron un número de aciertos igual o superior al puntaje mínimo de ingreso registrado entre 2021 y 2026. - Aplicar el examen de manera presencial. - Definir el ingreso a licenciatura con base en los resultados obtenidos en la nueva evaluación. La Comisión indicó que la participación en este examen no representa una imputación de conductas irregulares para los aspirantes. Asimismo, precisó que el análisis estadístico únicamente permitió identificar alteraciones generales en los resultados, sin atribuir responsabilidades individuales. La Universidad reiteró que el objetivo de estas medidas es preservar la ética, la equidad y el cumplimiento de la normatividad institucional.

COMISIÓN FUE CREADA PARA REVISAR EL PROCESO DE INGRESO La Comisión Técnica fue instalada el 27 de julio, por instrucción del rector Leonardo Lomelí Vanegas, con el propósito de revisar el proceso de admisión, analizar posibles irregularidades y proponer mecanismos que garanticen la confiabilidad de los resultados. El órgano temporal está integrado por 16 especialistas de distintas disciplinas y cuenta con autonomía técnica para desarrollar sus investigaciones. Su creación ocurrió después de que la UNAM suspendiera de manera temporal la entrega de documentación y las inscripciones de los aspirantes aceptados mientras concluían las investigaciones. RECTOR REITERA COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA Durante la presentación del informe, el rector Leonardo Lomelí Vanegas reiteró que la Universidad analizaría todas las alternativas necesarias para garantizar la legalidad, transparencia y equidad del concurso de selección. En su mensaje, afirmó: “No es haciendo trampas como se forma a los profesionales que el país requiere”.

EXAMEN EN LÍNEA GENERÓ CONTROVERSIA La decisión de revisar el proceso de admisión surgió después de que los resultados del examen en línea generaran cuestionamientos dentro de la comunidad universitaria debido a diferencias significativas respecto a procesos anteriores. El pasado 24 de julio, la UNAM anunció la suspensión provisional de la entrega de documentos e inscripción de los aspirantes aceptados mediante este proceso, en espera de las conclusiones de la Comisión Técnica. La Universidad aclaró que esta medida no afectó a estudiantes provenientes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) ni de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) que ingresan mediante Pase Reglamentado para el ciclo escolar 2026-2027/1. Con la entrega del primer informe, la Universidad iniciará la implementación de las recomendaciones emitidas por la Comisión Técnica para definir el procedimiento que seguirá el proceso de ingreso a licenciatura.