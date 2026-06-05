Dado que Rusia no ha logrado ningún avance significativo en los frentes de batalla durante más de un año, el apoyo a Putin ha disminuido considerablemente.

Algunos de los mayores defensores de la guerra en Rusia afirman abiertamente que Vladimir Putin no puede lograr la victoria en Ucrania.

Según informó el Wall Street Journal, el leal y expatriado ucraniano Oleg Tsaryov afirmó que la afirmación de Moscú de que la guerra se ganará no es más que propaganda.

Tsaryov, exdiputado ucraniano que dimitió tras la Revolución de la Dignidad de 2014 que derrocó al régimen afín a Moscú, señaló que los últimos ataques de Kiev en territorio ruso y la prolongada duración de la guerra han hecho imposible ocultar la verdad a la población.

«Tarde o temprano, estos mundos de ilusión y realidad deben chocar», dijo Tsaryov en una publicación de Telegram. «Y ahora está sucediendo de la forma más dolorosa».

El resentimiento de Tsaryov hacia la guerra es especialmente notable si se tiene en cuenta que fue blanco de un presunto intento de asesinato por parte de ucranianos en 2023, que le dejó gravemente herido.

El exfuncionario del Kremlin, Aleksey Chadaev, que ahora dirige el centro de investigación de guerra con drones Ushkuynik, fue aún más allá y afirmó que el rumbo actual de la guerra no solo conducirá al fracaso de los objetivos de Putin, “sino a una derrota total”.

En lugar de continuar la guerra, Chadaev se encuentra entre los sectores más intransigentes que piden un alto el fuego para que Rusia pueda reevaluar su postura de cara a lo que venga después.

Las ambiciones de Putin también sufrieron un revés en la edición del mes pasado de “Russia In Global Affairs”, la principal revista de política exterior del país.

En la revista, Vasily Kashin, director del Centro de Estudios Europeos e Internacionales Integrales de la Escuela Superior de Economía de Moscú, argumentó que era poco realista que Putin lograra su objetivo de instaurar un régimen prorruso en Ucrania.

«El objetivo de eliminar el régimen antirruso en Ucrania en la etapa actual es fundamentalmente inalcanzable sin la ocupación militar completa de todo el país, incluida la parte occidental, durante un largo período. Para Rusia, esto es técnicamente imposible», concluyó Kashin.

Kashin señaló que incluso acciones importantes, como el asesinato del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky , resultarían inútiles, ya que Kiev solo se volvería aún más “activa, ambiciosa y radical” contra Moscú.

A pesar de la creciente preocupación en Moscú, Putin aún no ha dado señales de un cambio de táctica, mientras decenas de miles de soldados rusos siguen muriendo en el frente cada mes.

Sin embargo, el dictador ruso había sugerido previamente el mes pasado que la guerra estaba cerca de terminar, después de que los bombardeos de Ucrania le obligaran a reducir la magnitud del desfile anual del Día de la Victoria en Moscú.

Desde entonces, Rusia ha intensificado sus ataques contra Ucrania, y las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos siguen estancadas debido a las exigencias maximalistas de Putin para que Kiev ceda grandes extensiones de su territorio a Moscú.