Irán declara su apoyo a Hezbolá y exige que Israel abandone el sur del Líbano

Irán ha condicionado cualquier acuerdo de paz con Washington a un alto al fuego entre Israel y Hezbolá para resolver la guerra regional, que ya lleva cuatro meses, y reanudar el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.

Irán ha reafirmado su apoyo a su aliado libanés Hezbolá y ha exigido la retirada de Israel del sur del Líbano , lo que pone de manifiesto las complicaciones que afronta un acuerdo provisional para poner fin al conflicto más amplio entre Estados Unidos e Irán.

La última ronda de enfrentamientos entre Hezbolá e Israel estalló a principios de marzo, dos días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán . Hezbolá afirmó que sus acciones eran en apoyo de Teherán.

“Esta guerra solo terminará cuando termine también en el Líbano”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, a la cadena de televisión libanesa Al Mayadeen a última hora del jueves.

“El fin de la guerra en el Líbano debe ir acompañado de la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios que han ocupado”, afirmó.

Estas declaraciones se produjeron después de que el líder de Hezbolá, Naim Qassem, rechazara un pacto mediado por Estados Unidos entre Israel y el gobierno libanés para detener los combates en el Líbano. El acuerdo no contemplaba la retirada israelí y Hezbolá no había participado en las negociaciones.

Israel ha mantenido los ataques en el sur del Líbano y ha declarado que sus fuerzas no se retirarán ni detendrán las operaciones en el país en medio de la creciente fricción con Estados Unidos.

Hezbolá afirmó el viernes haber llevado a cabo dos ataques contra tropas israelíes en el sur del Líbano, incluso cerca del castillo de Beaufort , recientemente capturado , mientras que los servicios de seguridad libaneses declararon que los ataques aéreos israelíes alcanzaron varias ciudades del sur del Líbano.

Mohsen Rezaei, asesor del líder supremo de Irán , declaró que Hezbolá “ha hecho grandes sacrificios en la reciente guerra y es nuestro aliado. Por lo tanto, apoyamos a Hezbolá y mantenemos nuestro firme compromiso con nuestras obligaciones hacia él”.

En declaraciones recogidas por la agencia de noticias semioficial Mehr, advirtió a Israel que no cumpliera sus amenazas de reanudar los ataques contra la capital libanesa, Beirut .

“Hoy volvemos a advertir a este régimen siniestro que abandone el Líbano. Deben saber que el Líbano será parte inseparable de cualquier acuerdo y de cualquier alto el fuego”.

El presidente del Parlamento libanés y aliado de Hezbolá, Nabih Berri, declaró el viernes que aceptaría la retirada del grupo respaldado por Irán del sur del Líbano si las tropas israelíes abandonaban simultáneamente el territorio que ocupan en el país.

En Washington, el presidente Donald Trump declaró a los periodistas que creía que se estaban logrando avances en el Líbano y que el país merecía la paz.

Junto con el Líbano, los residentes de Gaza, el norte de Israel y Kuwait han sido blanco de ataques esta semana, a pesar de los altos el fuego acordados por Estados Unidos que, según Trump, implicaban “disparar de una manera más moderada”, en lugar de un cese total de los combates.

El viernes, la armada iraní declaró haber realizado disparos de advertencia contra destructores estadounidenses en el Golfo de Omán para contrarrestar “ataques y hostigamiento marítimo, así como el secuestro de buques mercantes y petroleros”. Anteriormente, las fuerzas estadounidenses informaron haber abordado un petrolero en el Océano Índico y afirmaron que continuarían bloqueando “los buques que brindan apoyo material a Irán”.

En Omán, un presunto ataque con drones obligó a suspender la carga de petróleo en la terminal de Mina al Fahal tras una explosión, según informaron fuentes, antes de que se reanudaran las operaciones normales.

El acuerdo provisional dejaría los asuntos complejos para más adelante

Después de que Estados Unidos e Israel lanzaran la guerra contra Irán el 28 de febrero , Irán disparó misiles y drones contra los estados del Golfo que albergan bases estadounidenses y prácticamente interrumpió el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.

El comercio a través de esta vía fluvial se mantiene en una fracción de sus niveles anteriores, a pesar de que antes transportaba aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.

El conflicto ha disparado los precios del petróleo y ha interrumpido las cadenas de suministro de otros productos. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió el viernes que el aumento de los costes del combustible y del transporte está empujando a millones de personas al hambre.

Estados Unidos e Irán han mantenido negociaciones en gran medida indirectas para alcanzar un acuerdo provisional que ponga fin a la guerra y que deje cuestiones como el programa nuclear iraní para futuras negociaciones.

Como parte de cualquier acuerdo, Teherán quiere acceso a miles de millones de dólares en ingresos petroleros, exenciones de las sanciones a las exportaciones de crudo, el levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos y mayor influencia sobre el estrecho.

Trump, que enfrenta presión interna por una guerra impopular , ha dicho que su máxima prioridad es impedir que Irán adquiera armas nucleares . Irán afirma que su programa atómico tiene fines pacíficos.

El vicepresidente del Parlamento iraní, Hamid-Reza Haji Babaei, declaró el viernes que el enriquecimiento de uranio era un derecho de Irán y que Trump no había comprendido que la “bomba atómica más poderosa” de Irán era el estrecho de Ormuz.