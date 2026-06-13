Incrementan casos de gusano barrenador en Estados Unidos

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    Incrementan casos de gusano barrenador en Estados Unidos Vanguardia

El gusano barrenador son las crías de la mosca Cochliomyia hominivorax, la cual busca heridas u orificios para depositar sus larvas

El 13 de junio se reportó que en los Estados Unidos los casos de gusano barrenador incrementaron a 12 animales. El informe fue compartido por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Por ello, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, al igual que su contraparte de los Estados Unidos, decidieron detener temporalmente la importación para evitar más contagios en el ganado.

El primer caso reportado de gusano barrenador del Nuevo Mundo en Estados Unidos ocurrió el 3 de junio de 2026. Desde esa fecha, Estados Unidos ha registrado 12 casos en 2 estados, 12 en animales domésticos y 0 en vida silvestre’ informó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-reduce-casos-activos-de-gusano-barrenador-quedarian-10-activos-en-junio-GG21365322

Según los reportes del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), los especímenes infectados son cuatro reses infectadas, una cabra y un perro. Hasta el momento, no se han reportado casos de parásitos en humanos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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