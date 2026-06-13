Incrementan casos de gusano barrenador en Estados Unidos

El 13 de junio se reportó que en los Estados Unidos los casos de gusano barrenador incrementaron a 12 animales. El informe fue compartido por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Por ello, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, al igual que su contraparte de los Estados Unidos, decidieron detener temporalmente la importación para evitar más contagios en el ganado.

‘El primer caso reportado de gusano barrenador del Nuevo Mundo en Estados Unidos ocurrió el 3 de junio de 2026. Desde esa fecha, Estados Unidos ha registrado 12 casos en 2 estados, 12 en animales domésticos y 0 en vida silvestre’ informó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.